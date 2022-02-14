Культура

Выставку «Смоляная вода» в Пскове продлили до 27 февраля

Работу выставки «Смоляная вода», которая открылась 27 января в выставочном зале Союза художников Пскова, продлили до 27 февраля. Как сообщил Псковской Ленте Новостей искусствовед Юрий Стрекаловский, это связано с большим интересом зрителя к экспозиции, в которой приняли участие три мастера: скульптор Андрей Мартьянов, график Олег Михайлов и живописец Максим Моргунов.

Творчество авторов широко известно в современной художественной жизни Санкт-Петербурга и России, их работы находятся в крупных мировых и отечественных собраниях, в том числе в интерьерах правительственных резиденций. Мастеров объединяет не только искусство, но дружба и детские годы, проведенные на Псковской земле.

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Открытием выставки стал макет памятника князю Довмонту, выполненный скульптором Андреем Мартьяновым. Модель памятника в декабре прошлого года уже была представлена городским властям и получила одобрение, в том числе митрополита Псковского и Порховского Тихона.

Добавим, что 27 февраля планируется торжественное закрытие выставки, после чего экспозиция отправится в Центр современного искусства в Великом Новгороде, а затем, возможно, в Москву.