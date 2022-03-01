Культура

На месте реконструкции Троицкого моста могут начаться научные исследования — Вадим Нэдик

Если на месте реконструкции Троицкого моста будут обнаружены археологические находки, там могут начаться научные исследования. Об этом в авторской программе Любови Кузнецовой «Кузница» в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сообщил председатель регионального комитета по охране культурного наследия региона Вадим Нэдик.

«Хотелось бы обратить внимание, в каких границах будут производиться эти работы (реконструкция моста — ред.). Во-первых, на территории объекта культурного наследия федерального значения "Культурный слой древнего Пскова", это VIII-XII век, то, что мы храним и защищаем, далее — это доходный дом купца Сафьянщикова конца XIX века (улица Герцена 1/1), а также «Дом жилой Степанова» 1899 года (улица Леона Поземского 3/2). Также не стоит забывать, что там зона охраняемого природного ландшафта объекта федерального значения "Ансамбль Кремля"», - напомнил Вадим Нэдик.

По его словам, в этой связи при производстве работ необходимо будет реализовывать все мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, а также по проведению спасательных археологических работ.

«Думаю, что вопросы могут возникать и при производстве работ. Возможно все, если там будут обнаружены археологические находки, то мы перейдем в другой режим, возможно, перейдем к научным исследованиям», - заключил председатель регионального комитета по охране культурного наследия.

Ранее сообщалось, что археологи беспокоятся за сохранность своего здания на улице Герцена, 1 в Пскове. По их мнению, оно будет находиться под угрозой во время ремонта Троицкого моста.

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Напомним, Троицкий (Советский) мост в Пскове закрыли для автотранспорта и пешеходов сегодня, 1 марта, в связи с его реконструкцией. Ожидается, что ограничение будет действовать до 24:00 30 декабря.