На месте реконструкции Троицкого моста могут начаться научные исследования — Вадим Нэдик

Если на месте реконструкции Троицкого моста будут обнаружены археологические находки, там могут начаться научные исследования. Об этом в авторской программе Любови Кузнецовой «Кузница» в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сообщил председатель регионального комитета по охране культурного наследия региона Вадим Нэдик.
По его словам, в этой связи при производстве работ необходимо будет реализовывать все мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, а также по проведению спасательных археологических работ.
«Думаю, что вопросы могут возникать и при производстве работ. Возможно все, если там будут обнаружены археологические находки, то мы перейдем в другой режим, возможно, перейдем к научным исследованиям», - заключил председатель регионального комитета по охране культурного наследия.
Ранее сообщалось, что археологи беспокоятся за сохранность своего здания на улице Герцена, 1 в Пскове. По их мнению, оно будет находиться под угрозой во время ремонта Троицкого моста.
Напомним, Троицкий (Советский) мост в Пскове закрыли для автотранспорта и пешеходов сегодня, 1 марта, в связи с его реконструкцией. Ожидается, что ограничение будет действовать до 24:00 30 декабря.