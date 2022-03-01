Культура

«Михайловское» представляет любителям графики художника из Невеля

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» представляет любителям изобразительного искусства пушкиногорскую графику невельского художника и педагога Александра Андреева-Снегина. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, небольшую цифровую выставку его работ сегодня, 2 марта, можно найти в официальном сообществе Пушкинского заповедника в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Андреев-Снегин. Михайловское. Дом-музей А.С. Пушкина (1997). Репродукция со страницы музея в социальной сети.

В заметке, сопровождающий изобразительной ряд, музейщики напоминают, что жизнь и творчество Александра Андреева-Снегина связаны с несколькими псковскими городами. Он родился в Новосокольниках 11 января 1947 года. По окончании педагогического факультета Ивановского художественного училища (1981) какое-то время жил и работал в Великих Луках. В 1995 году, через несколько лет после окончания учебы на факультете графики Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена, Александр Андреев-Снегин переезжает в Невель, работает руководителем изостудии детского Дома творчества, преподавателем рисования в дошкольных учреждениях, а позже — научным сотрудником секции Великой Отечественной войны в музее истории города Невеля.

Землякам художник известен еще и как разработчик герба города Новосокольники, и как специалист, участвовавший в оформлении литературно-художественного музея истории Великой Отечественной войны в деревне Борки Великолукского района Псковской области, где хранятся многие его работы. Есть картины Андреева-Снегина и в других государственных и частных коллекциях в России и за ее пределами.

Александр Андреев-Снегин. Михайловское. Дом-музей А.С. Пушкина. Вид со стороны Сороти. Репродукция со страницы музея в социальной сети.

В «Михайловском» также уточнили, что новая цифровая экспозиция подготовлена в рамках интернет-проекта «Художник и музей», стартовавшего еще в начале 2020 года. За это время музейщики познакомили своих виртуальных посетителей с творчеством пятидесяти художников, в разные годы запечатлевших Пушкиногорье. Это живописцы и графики, принадлежащие к разным поколениям, работающие в разных манерах, техниках и жанрах, живущие в столицах и в провинции.