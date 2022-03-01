Культура

Что чудесного в псковских болотах, обсудили со школьниками писатели

Неделя детской и юношеской книги открылась в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской городской библиотеке.

Фото здесь и далее: Псковская городская библиотека

В библиотеке «Родник» имени С. А. Золотцева состоялась презентация книги псковских писателей Татьяны Рыжовой и Людмилы Тишаевой «На неведомых тропинках псковских лесов».

Это сборник стихотворений, рассказов и загадок о природе. Некоторые свои рассказы из этой книги («Мишка-футболист», «Как зайчишка лису и зиму обманул» и другие) Татьяна Рыжова прочла участникам встречи вслух. Заодно юные читатели узнали, что такое «медвежья услуга», как это – «обмануть зиму» и что означает это устойчивое выражение, почему Палкино так называется, а также что такого «чудесного» в псковских болотах.

Дети в ответ спросили у писательницы, зачем зайчику хвост, а потом сами же объяснили, зачем хвост коту, рыбе или, например, белке, отметили организаторы.

Людмила Тишаева в свою очередь прочитала ребятам свое стихотворение про бобра и его хвост, а потом начала загадывать им стихотворные загадки из книги «На неведомых тропинках псковских лесов».

Завершая презентацию, Татьяна Рыжова прочла школьникам стихотворение «Послание природы людям» и предложила им тоже написать от имени природы послания человечеству, а потом показать их своему учителю по биологии.

Писательницы подарили школьной библиотеке экземпляр своей книги, а сотрудники библиотеки «Родник» вручили каждому юному читателю памятную закладку с названием нового издания.

Напомним, неделя детской и юношеской книги будет проходить в Пскове с 23 по 31 марта. В эти несколько дней в библиотеках пройдут творческие встречи (онлайн и офлайн) юных читателей с писателями и поэтами, состоятся презентации новых книг, игровые программы, мастер-классы, тренинги по тайм-менеджменту, «книжные посиделки для непосед», «креатив-бум для юных фантазёров, изобретателей и мыслителей» и «смешной урок рисования с котом Да Винчи».

Подробно с программой мероприятий недели детской и юношеской книги можно ознакомиться в документе.

Справки, консультации, запись на мероприятия производится по телефону (8112) 56-16-30 и по e-mail deti@bibliopskov.ru