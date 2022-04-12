Культура

Региональное книгоиздание обсудят на форуме «Русский запад» в Пскове

«Псковская страница» станет заключительным мероприятием в рамках XVII Межрегионального книжного форума «Русский запад». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по культуре Псковской области.

Изображение: комитет по культуре Псковской области

Современному состоянию региональной печати, в том числе в цифровом информационном пространстве, будет посвящен круглый стол «Районная газета в цифре».

В работе дискуссионной площадки «Псковская книга. Как издать?» примут участие представители Ассоциации книгоиздателей России (АСКИ), комитета по культуре Псковской области, писатели, издатели и другие заинтересованные специалисты. Речь пойдет о необходимости принятия региональной программы поддержки книгоиздания; о том, как и где издаются книги псковских писателей и краеведческая литература; о перспективах развития и продвижения региональных издательских проектов; о сохранении культурного наследия Псковской области.

Напомним, XVII Межрегиональный книжный форум «Русский запад» пройдет в Псковской областной универсальной научной библиотеке с 19 по 23 апреля. Он проводится ежегодно с 2003 года и объединяет любителей книги и чтения.