Культура

Выставка о суровой природе и животном мире Карелии открылась в Пскове

Выставка близнецов Анны и Варвары Кендель «Северный альбом» открылась в Псковской областной научной библиотеке имени Валентина Курбатова сегодня, 18 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Фото здесь и далее: телеграм-канал «Псков Постъядерный»

Выставка «Северный альбом» – это впечатления молодых иллюстраторов от суровой природы, старинных дачных поселков Ленинградской области и животного мира Карелии. Также на ней представлены работы, выполненные сестрами Кендель к книге Анны Игнатовой «На Север», выпущенной издательством «Детское время» в 2019 году.

Выставка работает в фойе третьего этажа библиотеки и будет открыта до 16 мая.