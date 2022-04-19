Культура

Пушкинский заповедник открывает выставку в музее-усадьбе Чернышевского

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» сегодня, 19 апреля, открывает выставку в Саратове, в музее-усадьбе Н. Г. Чернышевского.

Пушкинские Горы. Минеры у могилы Пушкина (1944). Из собрания «Михайловского».

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в Пушкинском заповеднике, экспозиция называется «Эхо войны». В нее вошло почти 40 фотографий из собрания «Михайловского». Это материалы Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников, а также кадры, сделанные фото- и кинокорреспондентами Ф. И. Овсянниковым, П. З. Захаровым, К. А. Зайцевым.

На снимках запечатлены Михайловское, Тригорское, Святогорский монастырь, поселок Пушкинские Горы сразу после освобождения района от немецко-фашистских захватчиков и на первом этапе восстановления после окончания Великой Отечественной войны. В заповеднике напомнили, что за три года оккупации, с июля 1941-го по июль 1944 года, музейные усадьбы были разграблены и сожжены, в исторических парках были выкопаны траншеи и окопы, а в михайловских рощах вырублено 11 тысяч мемориальных деревьев для отправки в Германию. После освобождения Пушкиногорского района только на территории Пушкинского заповедника было обнаружено и обезврежено 18 тысяч мин.

Тригорское. Место «Скамьи Онегина». Траншея (1944). Из собрания «Михайловского».

Планируется, что экспозиция «Эхо войны» будет доступна жителям и гостям Саратова до 24 июня включительно.

В «Михайловском» также напомнили, что это не первый опыт сотрудничества пушкиногорского и волжского музеев. Так, например, чуть меньше года назад, в мае 2021-го, в мемориальной усадьбе Чернышевского сотрудники «Михайловского» экспонировали батики и пастели современной белорусской художницы Галины Худницкой — выставку «Прогулки с Пушкиным».