Культура

Александр Котов предложил провести инвентаризацию объектов культурного наследия

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) предложил пойти по пути инвентаризации объектов культурного наследия.

«Не у всех памятников есть собственники. Там, где есть собственники, не предпринимается ничего, чтобы эти памятники восстановить и приспособить их для какой-то хозяйственной деятельности. Мне кажется, здесь придется пойти по пути инвентаризации перечня объектов культурного наследия. И эти памятники, которые на сегодняшний день являются развалюхами, все-таки сохранить. Восстановить в прежнем виде просто невозможно. Инвесторы туда не придут», — прокомментировал Александр Котов.

По его мнению, нужно обратить внимание на корректировку федерального законодательства. «Потому что работаем в рамках закона об охране объектов культурного наследия. Сегодня процедура исключения того или иного памятника из реестра настолько сложна, что с трудом верится, что это возможно», — сказал он.

Александр Котов добавил, что нужно двигаться сразу в двух направлениях: с одной стороны — работать с собственниками объектов, а с другой — обратить внимание на те объекты, которые объективно восстановить невозможно.