Александр Котов предложил провести инвентаризацию объектов культурного наследия

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) предложил пойти по пути инвентаризации объектов культурного наследия.
По его мнению, нужно обратить внимание на корректировку федерального законодательства. «Потому что работаем в рамках закона об охране объектов культурного наследия. Сегодня процедура исключения того или иного памятника из реестра настолько сложна, что с трудом верится, что это возможно», — сказал он.
Александр Котов добавил, что нужно двигаться сразу в двух направлениях: с одной стороны — работать с собственниками объектов, а с другой — обратить внимание на те объекты, которые объективно восстановить невозможно.