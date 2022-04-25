Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Моя История» за рамками стандартов
Больше, чем друг картинки с выставки собак
Господин Рейтингомер
Центры «Псковэнергосбыта» режим работы
Денис Иванов о бюджете Пскова
Топ учебных заведений для псковских выпускников. ЛОНГРИД
ВЫИГРАЙ СВАДЬБУ МЕЧТЫ
Праздник весны и труда
Новая политическая реальность
Автомобиль Geely с выгодой до 440 тысяч
«Истфакт» Найти Вороний камень
школа без второго иняза
о мотивации вступить в Молодежный совет Псковского облсовпрофа
 
 
 
ещё Культура 25.04.2022 14:520 Знаменитые украшения народа сето представят в Пскове 03.05.2022 11:410 Участниками конкурса чтецов в Пскове стали 25 студентов 02.05.2022 14:180 Псковские писатели начинают реализацию проекта «Память поколений» 01.05.2022 16:501 Сказку «Колобок» на псковском диалекте презентовали в колледже искусств 01.05.2022 13:000 Пушкинский заповедник переходит в режим «высокого сезона» 30.04.2022 09:500 «Это — книга-музей» — директор «Михайловского об исследовании оренбургского историка
 
 
 
Самое популярное 28.04.2022 07:5111 Власти России планируют повысить МРОТ 30.04.2022 12:4011 Руководителей обкома КПРФ задержали в Псковской области 29.04.2022 10:334 Девушка выпала из окна многоэтажки в Пскове 28.04.2022 09:380 Власти ответили на предложение псковичей продлить майские праздники 28.04.2022 13:210 В Пскове простились с погибшим на Украине военнослужащим
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

Участниками конкурса чтецов в Пскове стали 25 студентов

03.05.2022 11:41|ПсковКомментариев: 0

VI общеколледжный студенческий конкурс чтецов, посвященный 350-летию со дня рождения Петра I, «Русский тот, кто Россию любит и ей служит» состоялся в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова. В выразительном чтении стихотворений и прозаических произведений соревновались 25 студентов очной и заочной форм обучения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении. 

Фото здесь и далее: Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова

В состав жюри вошли преподаватели колледжа Людмила Масленникова, Надежда Садкова и Ирина Адамович, ведущий актер Псковского драматического театра имени А. С. Пушкина Максим Плеханов.

Конкурсанты состязались в трех номинациях:

  1. стихотворная форма (стихотворения русских, советских и российских поэтов),
  2. проза (произведения из русской классической прозы или прозаические произведения псковских писателей),
  3. авторские произведения.

В номинации «Стихотворная форма» обладателем Гран-при стала студентка 2 курса специальности «Музыкальное искусство эстрады» Анастасия Куклина (преподаватель Ю. М. Зубрилина).

Дипломом лауреата 1-й степени наградили Эвелину Миролюбову, Ульяну Гноевую, Алину Сербенчук - чтецкое трио студенток 2 курса специализации «Театральное творчество» (преподаватель А. Р. Суховский).

Лауреатом 2-й степени стал студент 2 курса специализации «Театральное творчество» Олег Григорьев (преподаватель А. Р. Суховский).

Лауреатами 3-й степени стали студентка 2 курса специальности «Музыкальное искусство эстрады» Анастасия Алексеева (преподаватель Ю. М. Зубрилина) и чтецкая группа студентов 2 курса специальности «Социально-культурная деятельность» заочного отделения (преподаватель В. Б. Семенов).

Специальный призом жюри отмечено чтецкое трио студентов 2 курса специализации «Театральное творчество» - это Олег Григорьев, Илья Домаскинов, Александр Петровский (преподаватель А. Р. Суховский).

Приз зрительских симпатий получил студент 2 курса специальности «Социально-культурная деятельность» (заочное отделение) Илья Марков.

«Чтецкий конкурс стал хорошей традицией колледжа искусств. Он проводится каждую весну и привлекает большое количество любителей поэзии», - заметили в колледже. 

Теги: #чтение #поэзия #колледж искусств
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Когда нужно отключать отопление в жилых домах?
В опросе приняло участие 468 человек
03.05.2022, 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Дмитрием Барабановым 03.05.2022, 12:030 В псковской больнице провели проверку после жалобы на неоказание помощи ребенку 03.05.2022, 11:410 Участниками конкурса чтецов в Пскове стали 25 студентов 03.05.2022, 11:210 Число жертв коронавируса в Псковской области достигло 1 825
03.05.2022, 11:110 Очевидцы сняли на видео пожар у реки Великой в Пскове 03.05.2022, 10:530 Депутат Госдумы заявил о возможном сокращении рабочей недели в недалеком будущем 03.05.2022, 10:330 Жилой дом загорелся в Пскове из-за поджога  03.05.2022, 10:180 «Гайд-парк»: Дмитрий Барабанов о работе с избирателями и о комфортной городской среде
03.05.2022, 10:000 Всемирный день свободы печати отмечают 3 мая 03.05.2022, 09:400 Миссис Псков-2021 приняла участие в королевском дефиле на конкурсе в Москве 03.05.2022, 09:190 Женщина с зеленым рюкзаком пропала в Невельском районе 03.05.2022, 09:002 В Эстонии рассмотрят предложение об отзыве подписи под договором о границе с РФ
02.05.2022, 22:170 Более 5 тысяч бесед и лекций о вреде наркотиков провели в школах Псковской области 02.05.2022, 22:000 В Пскове продолжается розыск без вести пропавшего бездомного 02.05.2022, 21:401 РФС выразил несогласие с отстранением российских клубов и сборных от евротурниров 02.05.2022, 21:200 Псковский астроном-любитель запечатлел восход Млечного Пути. ВИДЕО
02.05.2022, 21:002 Западные санкции серьезно ударили и по Пскову — глава «Опоры России» 02.05.2022, 20:400 В Хорватии и Швейцарии сняли ограничения на въезд, введенные из-за коронавируса 02.05.2022, 20:200 В Псковской области пройдет второй международный патриотический поход 02.05.2022, 20:020 УЕФА отстранил российские клубы и сборную от международного сезона
02.05.2022, 19:400 Глава «Опоры России»: Главный ответ на рост цен — это конкуренция 02.05.2022, 19:190 «Беседка»: О вызовах и «окнах возможностей» для отечественного бизнеса. ВИДЕО 02.05.2022, 19:000 Небольшой дождь пройдет в Псковской области 3 мая 02.05.2022, 18:400 Псковский «Акваполис» отметил свое 6-летие
02.05.2022, 18:300 «Норма права»: Единственное жилье и банкротство физического лица. ВИДЕО 02.05.2022, 18:250 Пскову удалось сохранить свое лицо — глава «Опоры России» 02.05.2022, 18:110 Автомобиль врезался в ограждение на улице Максима Горького в Пскове 02.05.2022, 17:580 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» с главой «Опоры России»
02.05.2022, 17:431 В Псковской области продолжает снижаться раскрываемость преступлений 02.05.2022, 17:210 МИД Латвии призвал сограждан покинуть территорию Приднестровья 02.05.2022, 17:000 Юные псковички представят регион в финальном этапе Гимнастрады 02.05.2022, 16:412 Псковичей попросили сжимать пластиковые бутылки перед отправкой в контейнер
02.05.2022, 16:180 В России прогнозируют увеличение числа кемпингов более чем на треть к 2023 году 02.05.2022, 16:001 В Пскове начали асфальтировать улицы Леона Поземского и Труда. ФОТО 02.05.2022, 15:400 Михаил Ведерников поздравил хип-хоп клуб «Хоть отбавляй» с 20-летием 02.05.2022, 15:200 Рост экологических преступлений и краж фиксируют в Псковской области
02.05.2022, 15:020 ЮНЕСКО отклонила заявку России на участие в конференции о свободе СМИ 02.05.2022, 14:428 Псковский губернатор поделился снимками своей собаки 02.05.2022, 14:300 «Постскриптум»: Смена власти в Пскове и новые правила регистрации в соцсетях. ВИДЕО 02.05.2022, 14:180 Псковские писатели начинают реализацию проекта «Память поколений»
02.05.2022, 13:550 «Беседка»: О вызовах и «окнах возможностей» для отечественного бизнеса 02.05.2022, 13:530 Водитель погиб при опрокидывании внедорожника в Порховском районе 02.05.2022, 13:431 В России разрешили сочетать льготную ипотеку на новостройки под 9% с рыночной 02.05.2022, 13:300 «Норма права»: Единственное жилье и банкротство физического лица
02.05.2022, 13:260 «Деловой понедельник»: О роли корпоративных коммуникаций в современных экономических условиях. ВИДЕО 02.05.2022, 13:160 Три бани горели в Псковской области 02.05.2022, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум» 02.05.2022, 13:000 Немецкую выпрыгивающую мину нашли в островской деревне
02.05.2022, 12:430 Два автомобиля «Рено» столкнулись на улице Инженерной в Пскове 02.05.2022, 12:353 Бизнес-зал открылся в псковском аэропорту 02.05.2022, 12:210 Интерактив: И это «чудо» вполне не одиноко... 02.05.2022, 12:101 Почти 40 новых случаев заражения COVID-19 выявили в Псковской области
02.05.2022, 11:500 Неосторожное обращение с огнем привело к гибели людей в Середке 02.05.2022, 11:390 В Псковской области сократилось число вакансий в сфере науки и образования 02.05.2022, 11:200 «Постскриптум»: Смена власти в Пскове и новые правила регистрации в соцсетях 02.05.2022, 11:161 Памятник советским воинам осквернили на Куршской косе в Литве
02.05.2022, 10:531 Капитальный ремонт улицы Сосновой планируют в Пскове 02.05.2022, 10:330 Псковичка попалась на краже спиртного в супермаркете 02.05.2022, 10:200 «Деловой понедельник»: О роли корпоративных коммуникаций в современных экономических условиях 02.05.2022, 10:090 Россиян ожидают три рабочих дня на текущей неделе
02.05.2022, 10:002 Чтобы не было «каши из доказательств»: в Пскове продолжается суд по резонансному ДТП 02.05.2022, 09:560 Михаил Ведерников поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам 02.05.2022, 09:400 Дефицит осадков ожидается в Псковской области в мае 02.05.2022, 09:250 Определены лучшие объекты-участники конкурса «Чистый Псков»
02.05.2022, 09:170 Псковский губернатор отчитался о доходах за 2021 год 02.05.2022, 09:000 Нового председателя ЛДПР могут выбрать 25 мая 01.05.2022, 22:240 В Конгресс внесли резолюцию об использовании армии США для защиты Украины 01.05.2022, 22:000 Об опасностях пониженного артериального давления рассказала врач
01.05.2022, 21:300 Оборудовать дачу камерами видеонаблюдения посоветовали псковичам 01.05.2022, 21:102 Роспотребнадзор назвал «стелс-омикрон» самым заразным штаммом за пандемию 01.05.2022, 20:520 Псковичи привезли две медали с первенства России по кикбоксингу 01.05.2022, 20:300 Два человека пострадали при столкновении автомобиля с лосем в Псковской области
01.05.2022, 20:100 Фотофакт: Ларьки переезжают из центра на «Маяк» 01.05.2022, 19:500 Галактики триплета Льва запечатлел псковский астроном-любитель 01.05.2022, 19:321 Снимки с Первомайской демонстрации 50-летней давности опубликовал псковский архив 01.05.2022, 19:090 Путин подписал указ о дополнительных мерах по кибербезопасности России
Читать всё

Спецоперация на Украине

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru