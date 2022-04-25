Культура

Участниками конкурса чтецов в Пскове стали 25 студентов

VI общеколледжный студенческий конкурс чтецов, посвященный 350-летию со дня рождения Петра I, «Русский тот, кто Россию любит и ей служит» состоялся в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова. В выразительном чтении стихотворений и прозаических произведений соревновались 25 студентов очной и заочной форм обучения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Фото здесь и далее: Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова

В состав жюри вошли преподаватели колледжа Людмила Масленникова, Надежда Садкова и Ирина Адамович, ведущий актер Псковского драматического театра имени А. С. Пушкина Максим Плеханов.

Конкурсанты состязались в трех номинациях:

стихотворная форма (стихотворения русских, советских и российских поэтов), проза (произведения из русской классической прозы или прозаические произведения псковских писателей), авторские произведения.

В номинации «Стихотворная форма» обладателем Гран-при стала студентка 2 курса специальности «Музыкальное искусство эстрады» Анастасия Куклина (преподаватель Ю. М. Зубрилина).

Дипломом лауреата 1-й степени наградили Эвелину Миролюбову, Ульяну Гноевую, Алину Сербенчук - чтецкое трио студенток 2 курса специализации «Театральное творчество» (преподаватель А. Р. Суховский).

Лауреатом 2-й степени стал студент 2 курса специализации «Театральное творчество» Олег Григорьев (преподаватель А. Р. Суховский).

Лауреатами 3-й степени стали студентка 2 курса специальности «Музыкальное искусство эстрады» Анастасия Алексеева (преподаватель Ю. М. Зубрилина) и чтецкая группа студентов 2 курса специальности «Социально-культурная деятельность» заочного отделения (преподаватель В. Б. Семенов).

Специальный призом жюри отмечено чтецкое трио студентов 2 курса специализации «Театральное творчество» - это Олег Григорьев, Илья Домаскинов, Александр Петровский (преподаватель А. Р. Суховский).

Приз зрительских симпатий получил студент 2 курса специальности «Социально-культурная деятельность» (заочное отделение) Илья Марков.

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«Чтецкий конкурс стал хорошей традицией колледжа искусств. Он проводится каждую весну и привлекает большое количество любителей поэзии», - заметили в колледже.