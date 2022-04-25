Культура

Сказку «Колобок» на псковском диалекте презентовали в колледже искусств

Литературная неделя прошла в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в образовательном учреждении.

Фото здесь и далее: Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова

В рамках литературной недели зрителям представили театрализованную композицию «Псковские сказки», тематический концерт «Анна Герман – вечная любовь», литературно-музыкальную композицию «Есенин», а также VI студенческий конкурс чтецов, посвященный 350-летию со дня рождения Петра I - «Русский тот, кто Россию любит и ей служит».

Открылась неделя показом театрализованной композиции «Псковские сказки», составленной из русских народных сказок и календарных песен. Часть представленного материала, в частности, русская народная сказка «Колобок», прозвучала на псковском диалекте.

В театрализованном показе приняли участие студенты 3 курса специальности «Социально-культурная деятельность»: Анжелика Ошека, Стефания Путятин, Анна Васильева, Елизавета Колесникова, Анна Степулева, Татьяна Данилова, Елизавета Петрова, Мария Морозова Мария, Иван Попов, Варвара Мугинова.

Тематический концерт «Анна Герман – вечная любовь» был посвящен 85-летию со дня рождения популярной в России польской певицы и композитора второй половины 20-го века. Зрители познакомились с ее жизненным и творческим путем, услышали записи известных и любимых россиянами песен в ее исполнении на разных языках, стихи.

В концерте приняли участие: солисты танцевальной студии «Вектор» (руководители Виктор и Вера Путятины), участники клуба бального танца «Триумф» (руководитель Ольга Гуляс), народный хореографический ансамбль «Юность» (руководители Алена Тагирова и Татьяна Васильева), студентка Надежда Михайлова, исполнительница авторских песен Светлана Фетисова (Великие Луки), солисты Великолукского ДК имени Ленина Роман Зимин и Антон Иванов.

Добавим, что часть мероприятий Литературной недели являются дипломными проектами студентов выпускного курса колледжа искусств, а также контрольными показами по дисциплине «Сценическая речь» (преподаватель Раиса Константиновна Шалухина). Так «Псковские сказки» - это практическая часть дипломной работы студентки 3 курса Социально-культурной деятельности Варвары Мугиновой, литературно-музыкальная композиция «Есенин» - дипломная работа Анны Степулевой, тематический концерт «Анна Герман – вечная любовь» - дипломная работа Стефании Путятиной (руководитель Снежана Власова).