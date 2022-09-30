Культура

Фрагмент миски и светец нашли археологи на раскопках в Печорах

Археологи обнаружили под постройкой 2 половины XIX века деревянный настил XVIII века в Печорах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Археологическом центре Псковской области.

Деревянное замощение улицы XVIII века. Фото здесь и далее: Telegram-канал «Псковская археология»

Археологи рассказали об итогах третьей недели раскопок в Печорах.

Светец (приспособление для укрепления горящей лучины)

«Настил, предположительно, уличный, судя по направлению. Когда-то он соединял улицы, которые сейчас носят названия Рабочей и Псковской; на них в ходе раскопок предыдущих лет найдены остатки нескольких ярусов деревянных мостовых», - уточнили они.

На остальных участках специалисты работают в слое XVII - XVIII веков. Под ним уже виден материк, заметили они.

Также археологи обнаружили предметы быта: светец (приспособление для укрепления горящей лучины), фрагмент миски, ключ.