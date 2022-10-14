Культура

Светлана Мельникова: Любовь к Пскову пришла быстрее, чем можно было ожидать

Генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова, выступая на форуме «История для будущего. Русский Запад», который проходит сегодня, 14 октября, в городе Светлогорске в Калининградской области, призналась, что быстро влюбилась в Псков.

«8 октября, почти год назад, меня направили в Псков. Стыдно сказать, ведь я — человек, который вращается в историческом пространстве, многое должна знать о средневековой истории, но когда приехала в Псков, я испытала в хорошем смысле потрясение. Я всегда говорила, чтобы работать в музее, этот музей, его пространство нужно полюбить. Так вот моя любовь к Пскову пришла быстрее, чем можно было ожидать», - сказала Светлана Мельникова.

Она показала присутствующим на форуме презентацию «Россия начинается здесь» и рассказала о Пскове, его Кремле, экспонатах музея-заповедника и наиболее ярких моментах и личностях из истории Псковщины.