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Культура

Денис Рожков об амплуа «мента», сходстве с Брэдом Питтом и съемках в Пскове

21.10.2022 11:17|ПсковКомментариев: 0

В Пскове проходят съемки приквела сериала «Условный мент» с Денисом Рожковым в главной роли. Выездные серии будут полностью пропитаны духом и атмосферой нашего города. В работе задействованы более 20 актеров местного драмтеатра. И, как обещают продюсеры, открыточные виды Пскова займут добрую часть экранного времени киноленты. 

Мы побывали на съемочной площадке, поговорили со звездой легендарного сериала «Глухарь» и узнали, что он думает об амплуа полицейского, о ярлыке русского Брэда Питта и сотрудничестве с псковскими актерами.

 

Первый сезон сериала «Условный мент» вышел на экраны в октябре 2019 года. Главный герой Дмитрий Рыжов в прошлом служил в полиции, но получил четыре года колонии за превышение полномочий. Приквел «Условный мент. Начало» расскажет, какие события в Пскове лишили Рыжова офицерских погон.

– Денис, похож ли ваш герой в сериале «Условный мент» на вас?

– Нет, конечно не похож. Я актер, а он все-таки сотрудник внутренних органов. Полицейских я играю уже не первый раз. Скажу, что я бы хотел сыграть музыканта, писателя.

–  У полицейских очень много бумажной работы, а в сериалах снимают сплошной экшн, увидят ли телезрители и такую правдивую сторону жизни сотрудников силовых структур?

– Я не большой поклонник экшна как актер, потому что актерам там делать нечего. Мне более интересны человеческие отношения, нежели бумажные, так что они не отображается в сериале совершенно. Это же не документальный фильм. Если снимать, как все происходит по-настоящему, это будет тоска такая, которую никто не посмотрит, повеситься можно. В одной из моих работ – сериале «Чужой район» – мы обыгрывали это обилие бумажной работы, волокиты, что ручка - главное оружие участкового. В кино же все это не имеет смысла. Если и показывать, то следует делать на этом акцент, но это уже другой жанр. Для детективной истории это не очень годится. Я знаю, что сотрудники правоохранительных органов в основном сидят и пишут, не бегают с пистолетами, как в кино. Они отправляют запросы туда-сюда, потом собирают, подшивают к делу.

–  Сталкивались ли вы с критикой с их стороны, мол, в сериале все не так, как в жизни?

– Я не пересекаюсь с сотрудниками полиции, я законопослушный гражданин. Всегда есть специалисты, которые могут сказать, что не так в работе актера. Когда снимают сериалы про медицинских работников – медики всегда увидят, что не так, с полицейскими также. Но, честно говоря, это к кино имеет малое отношение. Как там на самом деле - никому не интересно. Для этого нужен спецрепортаж, журналистское расследование, а кино - отдельная параллельная реальность. Конечно, до грубых вещей не должно доходить. Но в целом, это не особо важно. Да простят меня сотрудники полиции, но это так.

– Ваш герой играет джаз, ждать ли в псковском приквеле проявления его таланта? Вы профессионально занимаетесь музыкой?

– Да, мы сняли музыкальный кусочек буквально вчера. А музыкой я профессионально занимаюсь вот уже восемь лет, в 37 лет начал учиться играть на трубе.

– В Интернете вас часто называют русским Брэдом Питтом или Тилем Швайгером, как вы к этому относитесь?

– Я не обращаю на это внимание. Я Денис Рожков, а Тиль Швайгер – это Тиль Швайгер, Брэд Питт – Брэд Питт.

– Народным героем вы стали для современных телезрителей после съемок в «Глухаре» классике российского сериала. Назовете ваши любимые киноленты, режиссеров?

– У меня очень много любимых режиссеров, фильмов. Мне очень нравится Данелия, Тарковский, Швейцер, я большой поклонник советского кинематографа, скажем так.

– Что скажете о сотрудничестве с актерами Псковского театра? Наблюдала за вами на съемочной площадке, видела как вы даёте ценные советы, помогаете в сценах.

– Прекрасно, очень хорошие актеры, настоящие профессионалы. Делюсь с ними тонкостями съемочного процесса.

– Вы упоминали, что для вас съемки в Пскове духовно важны. Что вы имели ввиду?

– В Пскове я первый раз побывал в школьной поездке в году 90-м, с тех пор постоянно бываю. Но не только на экскурсиях. В году 2008-м я приехал в Псково-Печорский монастырь и прожил дней пять в доме паломника. Кстати, тогда как раз вышел фильм «Остров» Павла Лунгина, но мое путешествие не связано с ним, это было личное решение. В этот раз посетить монастырь не успею, так как у нас плотный съемочный процесс. Ну и потом, в Псково-Печерский монастырь нужно приезжать дня на два-три, чтобы прочувствовать его дух. Это ведь один из монастырей, который не прекращал богослужений ни на один день при советской власти. Вы же знаете, как он устроен: это крепость, в которой есть все - вода, скотные дворы, огороды. Монахи могут жить так столетиями. Чекисты приехали закрывать монастырь. Настоятель им сказал, чтобы закрывались сами, если хотят, а они продолжат служение.

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– Чем вам запомнятся съемки в Пскове?

– Съемки «Условного мента» в Пскове запомнятся ни на что не похожей псковской архитектурой, атмосферой. Мы снимаем в удачное осеннее время, когда тут все оранжево-красно-желтое. Сколько раз я бывал в Пскове и летом, и зимой... Скажу, что осень здесь самое красивое время года.

Беседовала Мария Королёва

Теги: #псков #киносъемки
Источник: Псковская Лента Новостей
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