Культура

«Михайловское» представляет Интернет-пользователям одну из самых интересных фондовых коллекций

Ко дню рождения замечательного художника-графика, петербуржца Владимира Алексеева (12 ноября 1944 — 23 июня 2010) Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» представляет небольшую выставку работ мастера из собственных фондов. Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в учреждении, экспозиция размещена в официальных сообществах заповедника в социальных сетях; в сети «ВКонтакте», в частности, она сопровождается тэгом «Музейные коллекции».

Владимир Алексеев. Пушкин на ярмарке (1965). Из фондов «Михайловского»

В заповеднике напомнили, что в настоящее время в «Михайловском» хранится свыше двухсот произведений Владимира Алексеева: пейзажи, архитектурные пейзажи, иллюстрации к произведениям А.С. Пушкина, etc. Вниманию пользователей всемирной паутины сегодня представлены лишь несколько их них. Это выполненные в разной технике и на разных этапах творческого пути мастера заповедные виды, а также портрет-силуэт первого послевоенного хранителя «Пушкинского Уголка» С.С. Гейченко.

«Эта изысканная, поэтичная графика не единожды представляла наш регион и, шире, отечественное изобразительное искусство на музейных выставках как в России, так и за её пределами», — рассказали в «Михайловском» и уточнили, что сейчас святогорские работы Владимира Алексеева демонстрируют в Государственном историко-литературном музее-заповеднике А. С. Пушкина в посёлке Большие Вязёмы.