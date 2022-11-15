Культура

О Хэллоуине речи нет и не будет никогда - заведующая музеем в Полибино

Заведующая мемориальным музеем-усадьбой Софьи Ковалевской в Полибино Светлана Белюкова в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) рассказала о своем отношении к Хэллоуину и объяснила происхождение снимков с тыквой в группе учреждения в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Мемориальный музей-усадьба С.В. Ковалевской / «ВКонтакте»

«Богатый урожай украшает наш вход в главный дом, то, что привлекает внимание наших посетителей. Скажу сразу: о Хэллоуине вообще речи нет и не будет никогда как об интерактивном празднике в нашем музее. Есть сторонники, есть противники этого праздника. Я отношусь ко вторым, поэтому считаю, что применение тыквы в качестве вкусного блюда на столе - это лучше. У нас уже, знаете, ассоциация - тыквы увидел во время Хэллоуина, подумал, что это значит с этим связано. Это просто овощ, который поспевает именно в сентябре-октябре в этот момент», - отметила гостья студии.

Светлана Белюкова также добавила, что стояла задача не вырастить тыквы, а утилизировать то огромное количество листвы, которое остается в парке после уборки.

«Поэтому мы приняли решение, что сделаем компостные кучи, и туда посадим тыквы, дыни и кабачки. Но большое количество виноградных улиток, которые есть на нашей территории, буквально за один выходной день полностью съели рассаду кабачков и дынь. Остались только тыквы», – пояснила она.

Мемориальный музей-усадьбы Софьи Ковалевской находится по адресу: Псковская область, Великолукский район, деревня Полибино.

Телефон:+7 (811-53) 29-523.

Email: korvin.49@mail.ru.

Режим работы: вторник-воскресенье 10:00-17:00.

Выходной день: понедельник.

Каждый последний вторник месяца – санитарный день.

Группа музея-усадьбы в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/museumkovalevskaya