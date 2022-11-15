О Хэллоуине речи нет и не будет никогда - заведующая музеем в Полибино

Заведующая мемориальным музеем-усадьбой Софьи Ковалевской в Полибино Светлана Белюкова в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) рассказала о своем отношении к Хэллоуину и объяснила происхождение снимков с тыквой в группе учреждения в социальной сети «ВКонтакте».
Фото: Мемориальный музей-усадьба С.В. Ковалевской / «ВКонтакте»
Светлана Белюкова также добавила, что стояла задача не вырастить тыквы, а утилизировать то огромное количество листвы, которое остается в парке после уборки.
«Поэтому мы приняли решение, что сделаем компостные кучи, и туда посадим тыквы, дыни и кабачки. Но большое количество виноградных улиток, которые есть на нашей территории, буквально за один выходной день полностью съели рассаду кабачков и дынь. Остались только тыквы», – пояснила она.
Мемориальный музей-усадьбы Софьи Ковалевской находится по адресу: Псковская область, Великолукский район, деревня Полибино.
Телефон:+7 (811-53) 29-523.
Email: korvin.49@mail.ru.
Режим работы: вторник-воскресенье 10:00-17:00.
Выходной день: понедельник.
Каждый последний вторник месяца – санитарный день.
Группа музея-усадьбы в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/museumkovalevskaya