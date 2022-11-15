Культура

Псковский музей-заповедник усилит защиту на фоне волны эковандализма

Предписание обеспечить защиту музейных объектов получил Псковский музей-заповедник на фоне волны эковандализма в Европе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

«У нас есть предписание постепенно обеспечить защиту музейных предметов. Это только вопрос времени. Есть официальное распоряжение. Смотрителей проинструктировали, они будут следить за сохранностью музейных объектов, чем, собственно, они и раньше занимались. В их задачи входит обеспечение безопасности предметов, которые находятся в зале», – отметили в музее-заповеднике.

Напомним, в последние недели по всему миру происходят нападения на произведения искусства, которые совершают члены организации, борющиеся с добычей нефти: они обливают полотна супом и черной краской.

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Также были попытки испортить картину Энди Уорхола, экоактивисты приклеивали себя к картине Эдварда Мунка «Крик», Яна Вермеера «Девушка с жемчужной сережкой», Ван Гога «Подсолнухи», Клода Моне «Стога сена».