Культура

Заключительный «Квартирник на Профсоюзной» прошёл в Пскове. ВИДЕО

Заключительный «Квартирник на Профсоюзной» «Осенний блюз» прошёл в Пскове 12 ноября.

Участие в мероприятии приняли известный поэт Александр «Барада» Петров, начинающая студенческая группа «Enclave», фронтмен группы «Сплаff» Сергей Никандров и поэт Алексей Дац.

«Квартирник на Профсоюзной» - совместный проект Псковского рок-клуба и Псковской областной универсальной научной библиотеки имени В. Я. Курбатова. Благодаря реализации проекта псковские группы получили возможность выступать на новой площадке в уютной дружеской атмосфере. К участию в квартирниках приглашаются молодые и опытные музыканты, которые готовы внести свой вклад в развитие музыкальной культуры Пскова. В рамках проекта проходят не только концерты, но и мастер-классы по фото- и видеотворчеству.

Главным информационным партнёром проекта выступает Псковская Лента Новостей, в организации и волонтёрском сопровождении мероприятий помогает молодёжная организация «Вечевой Орден».

В 2022 году проект реализуется на средства гранта Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь).