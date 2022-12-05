Съёмочная группа телеканала «НТВ» посетила Идрицкий дом культуры и побывала в гостях у ансамбля «Сударушка» 3 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Себежского района.
Фото здесь и далее: пресс-служба администрации Себежского района
Снимали сюжеты для передачи «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым.
«Пока мы не можем раскрывать всех секретов, но сюжет точно получится очень насыщенным и вкусным!» – отметили в администрации.
Передача выйдет в эфир 21 января 2023 года в 11:00 на телеканале «НТВ».
Ранее идрицкий ансамбль «Сударушка» участвовал в телешоу «Поем на кухне всей страной» на Первом канале.