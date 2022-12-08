Культура

Посвящённую четверым реставраторам выставку представили в Пскове. ФОТО

Выставку «Четыре золотые буквы "С". Золотой век псковской реставрации» представили в музее-квартире Ю. П. Спегальского в Пскове в преддверии открытия сегодня, 8 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Она посвящена послевоенному восстановлению Пскова и людям, поднявшим город из руин в сложный период после окончания Великой Отечественной войны: архитекторам-реставраторам Юрию Спегальскому, Всеволоду Смирнову, Борису Скобельцыну и Михаилу Семёнову.

«В небольшом русском городе, который хранит удивительное наследие прошлого, в одно время собралось столько преданных своему делу талантливых людей, это почти чудо. Они восстанавливали Псков в самое страшное жуткое время, открывали реставрационные мастерские. В невыносимых условиях, в полном смысле рискуя жизнью, они возродили памятники культурного значения. Это вызывает чувство глубочайшей благодарности», – отметила генеральный директор музея-заповедника Светлана Мельникова.

Она добавила, что посетители музея узнают, какой необыкновенный жизненный путь прошли эти люди, какие памятники им удалось сохранить.

«Чем был бы Псков, если у его не было церкви Успения с Пароменья, Петра и Павла с Буя, Псковского Крома? Это был бы город, где просто живут люди. Но благодаря этим четверым великим реставраторам, город хранит завет предков», – подчеркнула директор.

Хранитель музея Анна Новотроицкая добавила, что каждый экспонат выставки уникален и подобран тематически.

«В экспозиции, посвященной Михаилу Семёнову, можно увидеть литой латунный крест, альбом с фотографиями Псково-Печерского монастыря, изданный в Париже, деревянную пепельницу, выполненную в форме головы персонажа из пушкинской поэмы Руслана. По соседству экспонирован фотоэкспонометр и альбом со снимками Бориса Скобельцына. На витрине Юрия Спегальского – резец мастера-лепщика и рубашка-косоворотка», – сообщила она.

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Она также добавила, что в данной экспозиции представлена уникальная вещь Всеволода Смирнова - кованая роза. Хранитель напомнила, что реставратор в своё время возродил искусство горячей художественной ковки.