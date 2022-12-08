Посвящённую четверым реставраторам выставку представили в Пскове. ФОТО

Выставку «Четыре золотые буквы "С". Золотой век псковской реставрации» представили в музее-квартире Ю. П. Спегальского в Пскове в преддверии открытия сегодня, 8 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Она посвящена послевоенному восстановлению Пскова и людям, поднявшим город из руин в сложный период после окончания Великой Отечественной войны: архитекторам-реставраторам Юрию Спегальскому, Всеволоду Смирнову, Борису Скобельцыну и Михаилу Семёнову.
Она добавила, что посетители музея узнают, какой необыкновенный жизненный путь прошли эти люди, какие памятники им удалось сохранить.
«Чем был бы Псков, если у его не было церкви Успения с Пароменья, Петра и Павла с Буя, Псковского Крома? Это был бы город, где просто живут люди. Но благодаря этим четверым великим реставраторам, город хранит завет предков», – подчеркнула директор.
Хранитель музея Анна Новотроицкая добавила, что каждый экспонат выставки уникален и подобран тематически.
Она также добавила, что в данной экспозиции представлена уникальная вещь Всеволода Смирнова - кованая роза. Хранитель напомнила, что реставратор в своё время возродил искусство горячей художественной ковки.