Культура

Основание постройки XVI века обнаружили в траншее под газовую трубу в Пскове. ФОТО

Каменное основание постройки, сложенное из известняковых плит на валунном основании, обнаружили в траншее под газовую трубу на улице Волкова в Пскове в результате археологических работ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Археологическом центре Псковской области.

Фото здесь и далее: Археологический центр Псковской области

«Скорее всего, она была построена в конце XVI-XVII веков, а в XVIII веке прекратила своё существование, так-как на плане города 1778 года уже отмечена, как разрушенная. В раскоп попал её угол и небольшая часть заполнения», - рассказали археологи.

Внутри постройки удалось изучить развал печи конца XVI-XVII веков, в оформлении которой были использованы как традиционные псковские элементы декора (дуговые кирпичи и керамические киоты), так и привозные (полихромные изразцы).

«В заполнении постройки обнаружен ряд интересных находок: фрагмент турецкой курительной трубки, монета шведского короля Карла XI, орнаментированная деталь застёжки, игральная бабка, сетевое грузило с процарапанным изображением и другие», - отметили археологи.

Археологические работы закончили 20 октября. Постройка была зафиксирована 3D-сканером и законсервирована, газовая труба прошла, не нарушая ее целостности, добавили специалисты.