Культура

Снятый в Плюсском районе фильм о внучке Римского-Корсакова вышел на телеканале «Культура»

Серия документального проекта, посвященная внучке композитора Н. А. Римского-Корсакова вышла на телеканале «Культура». В телевизионном документальном проекте «Невский ковчег. Теория невозможного» авторы рассказали о трагичной судьбе внучки композитора Головкиной. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Съемки фильма частично проходили на территории музея-усадьбы Н.А. Римского-Корсакова в Вечаше.

В документальном проекте рассказывается о том, как в годы лишений и невзгод семья Ирины Головкиной пыталась сохранить и сберечь наследие великого композитора.

Документальный фильм можно посмотреть по ссылке.