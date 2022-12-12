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Снятый в Плюсском районе фильм о внучке Римского-Корсакова вышел на телеканале «Культура»

12.12.2022 20:55|ПсковКомментариев: 0

Серия документального проекта, посвященная внучке композитора Н. А. Римского-Корсакова вышла на телеканале «Культура». В телевизионном документальном проекте «Невский ковчег. Теория невозможного» авторы рассказали о трагичной судьбе внучки композитора Головкиной. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Съемки фильма частично проходили на территории музея-усадьбы Н.А. Римского-Корсакова в Вечаше.

В документальном проекте рассказывается о том, как в годы лишений и невзгод семья Ирины Головкиной пыталась сохранить и сберечь наследие великого композитора.

Документальный фильм можно посмотреть по ссылке.

Теги: #Псковский музей-заповедник
Источник: Псковская Лента Новостей
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