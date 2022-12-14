Культура

Меры безопасности усиливают в Псковском музее-заповеднике

Меры безопасности усиливают в Псковском музее-заповеднике. Об этом сообщила генеральный директор учреждения Светлана Мельникова в программе «Обратный отсчет» в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

В эфир радиостанции дозвонилась местная жительница, которая задала вопрос, связанный с деятельностью эковандалов в мире и с безопасностью картин в галерее Псковского музея-заповедника.

«Вопрос правильный. Мы сейчас усиливаем систему безопасности. Музей закупает дополнительные арки. Будем создавать при входе в музей досмотровые зоны. Но это не очень здорово, я помню, как мне в Израиле досматривали сумки. Но мы сейчас живем в таком мире», – пояснила директор музея.

Светлана Мельникова обратила внимание, что к ней поступали жалобы как в электронном виде, так и в бумажном с просьбой убрать остекление икон.

«Сейчас пришло требование в связи с участившимися случаями вандализма. В новых экспозициях, которые будем делать в Поганкиных палатах, мы обязаны все иконы закрывать стеклом», – пояснила она.