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Культура

Между Человеком-пауком и Ванькой-мечтателем

23.12.2022 13:32|ПсковКомментариев: 0

Президент России Владимир Путин распорядился продвигать героев отечественной истории и фольклора через товары народного потребления. В Псковской области их уже изготавливают, но пока по частной инициативе. Например, брошку в виде Царевны Лебедь, хиты продаж с Пушкиным или коллекцию кукол в честь Ольги Сергеевой. Псковская Лента Новостей посмотрела на эти изделия и выяснила, какие местные имена достойны продвижения на правительственном уровне.

 

Игрушки авторства Ольги Горячевой. Фото из официального сообщества псковского сувенирного магазина  «Avec Plaisir».

Царевна Лебедь из пайеток

Глава государства подписал поручение правительству, которое до 15 мая следующего года должно «принять меры, направленные на популяризацию отвечающих традиционным ценностям героев российской истории и фольклора, включая использование изображений этих героев при производстве изобразительной, печатной, сувенирной и другой тиражированной продукции и товаров народного потребления».

Два имени, связанных с Псковской областью и достойных продвижения на правительственном уровне, называет художник Сергей Семенов: Пушкин и княгиня Ольга.

«У Пушкина, - говорит художник, - много сказочных героев, которые вполне могут быть обыграны и в альбомах для рисования, и в значках, в брошках и в прочих вещах. Княгиня Ольга - женщина, которая смогла постоять и за себя и за своих соотечественников. Но с тем, чтобы сделать ее псковским брендом могут возникнуть проблемы, все-таки она - святая».

Продвижение подобных товаров народного потребления больше основано на частной инициативе. Псковская мастерица Екатерина Петрова на днях закончила работу над брошкой в виде Царевны Лебедь из бисера, пайеток, кристаллов и жемчуга.

Героиня сказки Пушкина станет подарком к Новому году, перед праздником она уплывет в Санкт-Петербург. Мастерица признается: за два года, что она занимается брошками, это первый такой запрос. Екатерина Петрова мастерит по вечерам (Царевна Лебедь заняла 12 часов), а днем работает менеджером по закупкам в местной сети магазинов «Планета детства». В том числе, по всей стране разыскивает производителей игрушек с традиционной тематикой.

«Мы не торгуем монстрами, Хаги Ваги, Винкс и прочей страхотой. Такая позиция была у нашего учредителя Ирины Николаевны Лебедевой, ее и придерживаемся, - отмечает менеджер. - У нас в магазине есть матрёшки, настольные игры с героями русских народных сказок, кукольный театр только по русским народным сказкам, музыкальные инструменты: ложки, дудочки, губные гармошки».

 

Екатерина Петрова делится наблюдением над потребительским поведением родителей: чаще возьмут то, чем ребенок сможет играть самостоятельно, без привлечения взрослых. А матрешки и другие игрушки из дерева, кукольные театры в большей степени закупают детские сады. Получается, отечественная тематическая линия на полках есть, но играбельности ей пока не достает.

Сувениры с Иваном Грозным, Петром I, Пушкиным, Довлатовым, «Двумя капитанами», княгиней Ольгой, князьями Трувором, Довмонтом и Александром Невским увозят туристы из псковской сети «Avec Plaisir». Принты авторские, производство собственное. Тематические образы нанесены на кружки, значки, магниты, простые карандаши, открытки, блокноты, футболки, шоперы. Барса - символ Пскова с его герба - здесь превратили в маскот, узнаваемый персонаж-талисман. Добавили к нему лесных лисичку, ежика и мишку, запустили их кататься по открыткам на велосипеде, корабле и самолете. Получилась серия «Друзья собираются здесь». В топе продаж вещицы с изображением Ольги и Александра Невского. А на первом месте - Пушкин.

 

«Никаких претензий по поводу изображений святых к нам не поступало, - заверяет администратор «Avec Plaisir» Ольга Сафронова. - Брали всех, кто связан с Псковом, нашу историю. В ней еще остались незадействованные герои, например, композиторы Мусоргский и Римский-Корсаков, математик Софья Ковалевская».

Имя Пскова

У государства пока лучше получается продвигать наследие в нематериальной форме. Имя княгини Ольги получил местный аэропорт Кресты во время конкурса 2018 года. На следующее лето Пушкин стал первым, чье изображение появилось на мурале на улице Пушкина, когда культура художественной росписи жилых домов пришла в Псков. Тогда же дом на Октябрьском проспекте заполучил на фасад главного героя каверинского романа «Два капитана». Через год на Ипподромной - Александр Невский среди большого количества других изображений, появившихся во время фестиваля «Плеск». В этом году на стены домов были перенесены шедевры псковской картинной галереи.

Правда, с традиционными ценностями в последнем проекте вышло интересно. На улице Киселева, 11 появилась репродукция портрета американского поэта Уолта Уитмена кисти русского художника Бориса Григорьева. Нашлись те, кто припомнил Уитмену его ориентацию. Успокаивать горожан пришлось главе Пскова Борису Елкину.

Личностям, связанным с псковской землей, посвящено большое количество фестивалей. Это Дни пушкинской поэзии и русской культуры, праздник «Довмонт Псковский» и реконструкторские фестивали «Исаборг», «Хельга», «Железный град», фестиваль русской музыки имени Мусоргского и Римского-Корсакова, «Знак русского» в честь фольклорной певицы Ольги Сергеевой.

Изготовление сувениров к фестивалям - опять же частная инициатива. Например, к 100-летию Ольги Сергеевой мастерицы Галина Никитина из Неелово и Елена Круглова из Пыталово создали коллекцию кукол «Ой, кумушки». Приезжали с ней не только на «Знак русского», но и на другие фольклорные праздники, где кукол продавали и дарили.

«Мы сделали около ста кукол, - рассказывает Галина Никитина. - Они символизируют простых русских женщин, кумушек, которые ждали своих мужей с войны, но они так и не пришли».

«Мы гордимся»

Руководитель фольклорного ансамбля «Уграда» Галина Березина напоминает, что в этом году три разных организации издали сборники псковских сказок. Уходящий год был объявлен президентом Годом культурного наследия народов России. В Псковской области его открывали музыкальным спектаклем по сказке «Ванька-мечтатель» с участием ансамбля русской музыки «Псков», «Уграды», театра танца «Русские узоры» и клуба исторической реконструкции «Плесков град». На протяжении года Театрально-концертная дирекция выпускала по псковским сказкам кукольные видеоспектакли.

Областной Центр народного творчества издал сборник объектов нематериального культурного наследия Псковской области. Информацию для него собирали десять лет. И.о. директора Центра Наталья Белова рассказывает, что два псковских объекта из 74 вошли «Золотую антологию объектов нематериального культурного наследия народов России».

«Это традиционная технология изготовления псковских и новгородских крыловидных гуслей, - поясняет она, - и творческое наследие сказочника Василия Петровича Буйко из Невельского района. У нас очень много имен, которыми мы гордимся, творчество и деятельность которых мы должны продвигать».

Пока что про сказочника Буйко, признанного на всероссийском уровне, мало кто знает даже дома. Как и про порховского балалаечника Алексея Леонтьевича Леонова, чей наигрыш «Сумецкая» осваивают главные виртуозы этого инструмента. Словом, отечественные реальные личности и мифические герои - благодатный пласт непаханой целины для талантливого популяризатора. Нашелся бы только.

Нет сомнений, что распоряжение президента будет выполнено. Осталось понять, в какой форме. Когда на прилавках появятся тетради с отечественными героями, магазины наполнят игрушки, выйдут компьютерные игры и мультфильмы - рядом будет все то же с западными персонажами. Велик окажется соблазн запретить импортное. Однако более правильный путь - сделать свое настолько привлекательным, чтобы выбор между Человеком-пауком и Ванькой-мечтателем даже не вставал.

Юлия Магера

Теги: #наследие #Историческая память #фольклор #сказка
Источник: Псковская Лента Новостей
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