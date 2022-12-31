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Культура

Ангелы и Царь Ирод: вертепное представление сегодня впервые сыграют в «Михайловском»

02.01.2023 12:50|ПсковКомментариев: 0

Первых участников обновлённой фольклорной программы «…Рады мы проказам матушки зимы» ждут сегодня в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское».

Фото: музей-заповедник «Михайловское»

Как рассказала корреспонденту Псковской Ленты Новостей начальник отдела массовых мероприятий Пушкинского заповедника Ирина Егорова, эта программа в новогодние праздники очень популярна у жителей и многочисленных гостей Пушкиногорья и поэтому новые элементы в неё вводятся постоянно. Так, в этот раз музейщики, занятые в праздничном действе, разучили тропарь «Рождество Христово», а ещё впервые по известным фольклорным материалам воссоздали в программе вертепное представление христославов. Этот своего рода «спектакль в спектакле» исполняют давние друзья и соратники «Михайловского» — ребятишки из многодетной семьи Ролецких, живущей в деревне Кисляково Пушкиногорского района.

«Они своими руками, как, собственно, это и было принято в старину у отправляющейся колядовать деревенской молодёжи, смастерили себе костюмы и маски. Так что наши гости встретятся с популярными персонажами подобных рождественских вертепов — с Воином, с Царём Иродом…» — рассказала Ирина Егорова.

Первыми смогут оценить обновлённую программу «…Рады мы проказам матушки зимы» взрослые и дети из большой туристической группы, организованной псковским бюро путешествий «Континент», уточнили в экскурсионной службе музея. (Мария, если вы сочтёте, что это реклама и ни-ни, то просто оставьте, что контора псковская, а слово «Континент» потрите J) Проводить программу в дни праздничных каникул в заповеднике планируют ежедневно, до 8 января включительно. «Играют Рождество» в Музее-мельнице в деревне Бугрово.

Теги: #михайловское
Источник: Псковская Лента Новостей
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