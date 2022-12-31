Культура

«Новый Иерусалим» появился на улице Коммунальной в Пскове. ФОТО

На стену многоэтажного жилого дома на Завеличье в Пскове рабочие закончили наносить новый мурал.

Фото: Telegram-канал «Афиша Пскова»

Мурал закончили наносить на стену дома 44 на улице Коммунальной в Пскове, изобразили картину «Новый Иерусалим» художника Аристарха Лентулова.

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Ранее муралы уже появились на улице Труда и на улице Новоселов в микрорайоне Запсковье, а также на улице Рокоссовского в микрорайоне Завеличье.

Муралы на стены псковских домов наносят художники из Пскова, Москвы и Санкт-Петербурга. Каждую картину сопровождает подпись с указанием названия работы, имени автора и QR-кода для скачивания аудиогида.