Культура

«Михайловское» приглашает «торжествовать зиму» с пушкинскими крестьянами

Государственный Пушкинский заповедник приглашает жителей и гостей Псковской области на музейную фольклорную программу «Зима!.. Крестьянин торжествуя...» — навстречу 225-летию со дня рождения поэта.

Фото здесь и далее: музей-заповедник «Михайловское»

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в «Михайловском», это интерактивное представление в музейном календаре пришло на смену рождественской программе-гулянию «…Рады мы проказам матушки зимы» и так же проводится в «Пушкинской деревне» (Бугрово Пушкиногорского района)

Программа «Зима!.. Крестьянин торжествуя...» разительно отличается от своей календарной предшественницы как по настроению, так и по фольклорному и литературному материалу, взятому в её основу. Участникам программы неназидательно расскажут, как «жить умом и благословением отцов и дедов» — любить природу и уметь радоваться каждому дню. Туристы, особенно приезжие из больших городов, узнают для себя много нового, интересного и полезного. Например, о том как, сколько и каких припасов заготавливали в псковских крестьянских хозяйствах на зиму, или как одевались в морозы. Гостей музея вовлекут в вечёрки с песнями, присказками, плясками, с поучительными историями о таинственных силах природы и чудесах, которые совершали русские святые — словом, на вечёрки, какими их устраивали в старину, в часы, когда за окном «метели заводят весёлые прялки». Здесь же можно будет познакомиться и с азами рукоделия, которое на подобные посиделки брали с собой девушки и женщины.

Стать участником программы «Зима!.. Крестьянин торжествуя...» в Пушкинском заповеднике можно будет в период до 19 февраля, предварительно сделав заявку по телефонам экскурсионного отдела: 8 (81146) 2-23-21 или 8 (81146) 2-26-09. Планируя такое посещение Бугрово, нужно учесть, что программа длится около часа и на один сеанс музей может принять группу не более чем сорок человек.