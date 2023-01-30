Культура

Снятый в космосе фильм с Юлией Пересильд выйдет в прокат 20 апреля

Премьера фильма режиссера Клима Шипенко «Вызов», часть съемок которого проходила в космосе, состоится 12 апреля, на экранах кинотеатров он выйдет 20 апреля. Информацию об этом подтвердили ТАСС в пресс-службе Первого канала.

Афиша с сайта «Кинопоиск»

Премьера фильма «Вызов» состоится 12 апреля, прокат стартует через неделю, 20 числа, рассказали в пресс-службе вещателя в понедельник. Ранее новая дата проката появилась в графике премьер сервиса «Кинопоиск».

«Вызов» - первый художественный фильм, снятый в космосе на Международной космической станции (МКС). Космическая драма является совместным проектом Первого канала, «Главкосмоса», госкорпорации «Роскосмос», студии Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатра START, при поддержке Фонда кино.

По сюжету женщине-врачу в силу обстоятельств придется за месяц подготовиться к космическому полету и отправиться на МКС для спасения жизни космонавта. Для проведения съемок в космосе 5 октября 2021 года на корабле «Союз МС-19» на МКС отправились космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и Шипенко. В съемках также принимали участие космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров.

Новицкий, Пересильд и Шипенко 17 октября 2021 года вернулись на Землю на спускаемом аппарате корабля «Ю. А. Гагарин» («Союз МС-18»). Шкаплеров и Дубров вернулись со станции 30 марта. В фильме также снялись Милош Бикович, Владимир Машков и другие.