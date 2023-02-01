Культура

На текущий ремонт Центра детского чтения в Пскове готовы выделить свыше 1,2 млн рублей

Подрядчика для выполнения текущего ремонта помещений Центра детского чтения, расположенного на улице Розы Люксембург, 23, ищут в Пскове. Соответствующая информация появилась в Единой информационной системе в сфере закупок.

Начальная цена контракта составляет 1 203 907 рублей 20 копеек. Заказчик работ - Централизованная библиотечная система города Пскова.

Подрядчику предстоит, в частности, обновить потолки в учреждении, заменить покрытие на полу, покрыть стены, смонтировать розетки. Подрядную организацию определят 13 февраля.

Ранее сообщалось, что Центр детского чтения прошел конкурсный отбор Министерства культуры РФ и получит в 2023 году пять миллионов рублей на свою модернизацию.

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26 января библиотеку в Центре детского чтения осмотрел глава города Пскова Борис Елкин.