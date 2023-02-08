Культура

Каменного идола у Изборска показали псковские археологи. ФОТО

Объект культурного наследия - каменного идола, который находится у деревни Изборск Печорского района, - показали в Археологическом центре Псковской области. Фотографии размещены в группе центра в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Археологический центр Псковской области / «ВКонтакте»

«Идол был зафиксирован 10 лет назад ребятами из молодежного археологического клуба, которые проводили мониторинг памятников Изборска совместно с Археологическим центром Псковской области», - рассказали в археологическом центре.



Первоначально идол находился под землей, но его расчистили черные копатели, которые в поисках артефактов его обкопали, а после закидали землей.

«К сожалению, неизвестно, что за вещи, сопровождали идола, теперь они существуют отдельно от памятника. Идол изготовлен из ракушечника, северная зауженная часть - основание, с помощью которого идол держался в земле, в верхней части выделено лицо», - отметили в центре.

Во время разведки 2022 года идола поставили на охрану, теперь он полноправный объект культурного наследия, подчеркнули специалисты.