Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Оазис здоровья под Псковом
Для здоровья трудящихся
борьба с энергопотерями
Политические итоги-2022
100 псковских миллионеров
рекорд «Европы Плюс»
возможности для рекламы
Господин Рейтингомер
за присоединение Псковского района
рейтинг-2022 100 влиятельных псковичей
в Кремль платно
показания электросчетчиков
 
 
 
ещё Культура 14.02.2023 14:000 Изданная в «Михайловском» книга получила Международную Пушкинскую премию в Риме 15.02.2023 11:380 Февральские чтения памяти Семена Гейченко открылись в «Михайловском» 14.02.2023 18:150 Студия псковского коллектива «Русские узоры» стала лауреатом на международном конкурсе 14.02.2023 17:490 Пригласительные билеты на Сретенский бал начали выдавать в Пскове 14.02.2023 17:230 План мероприятий в честь 80-летия со Дня подвига Александра Матросова представили в Великих Луках 14.02.2023 16:310 Псковский музей-заповедник получил в дар редкие документы
 
 
 
Самое популярное 15.02.2023 11:280 Губернатор подписал постановления об организации и проведении эвакуации в Псковской области 08.02.2023 16:003 Еда для богатых 10.02.2023 21:270 Сержант из Псковской области погиб в ходе СВО 10.02.2023 07:500 Мощный циклон ударит по Северо-Западу России 13.02.2023 17:3512 Реплика Константина Калиниченко: Прощай, «Евро-Керамика»?
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

Февральские чтения памяти Семена Гейченко открылись в «Михайловском»

15.02.2023 11:38|ПсковКомментариев: 0

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» стартовали XXVI Февральские музейные чтения памяти С.С. Гейченко, общая тема которых в этом году сформулирована так: «Музеи России как передовая обороны отечественной культуры в XX — начале XXI века».

С.С. Гейченко на фотографии Юрия Белинского. Из фондов «Михайловского»

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, открывая конференцию, учёный секретарь музея Эдуард Узенёв говорил об особом пушкинском мире, который удалось создать легендарному хранителю псковских пушкинских мест, первому послевоенному директору музея, восстановившему Михайловское буквально из руин. Тема благодарности хранителю, 120-летие которого сейчас отмечают в России, стала главным посылом и многих выступлений первого заседания.

В музее конкретизировали, что в окончательную программу нынешней конференции вошло тридцать докладов и сообщений от исследователей отечественной культуры и истории из Пскова, Москвы, Санкт-Петербурга, Петергофа, Пушкинских Гор, Опочки, Челябинска, Московской и Тульской областей. Участники чтений сегодня также станут участниками заупокойной службы у могилы С.С. и Л.Д. Гейченко близ Георгиевского храма на городище Воронич и церемонии открытия выставки «А у нас в Михайловском» из фондов заповедника.

Программа конференции «Музеи России как передовая обороны отечественной культуры в XX — начале XXI века» рассчитана на два рабочих дня.

Теги: #михайловское
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Отмечаете ли вы День святого Валентина?
В опросе приняло участие 168 человек
15.02.2023, 14:270 Романтический маршрут разработали сотрудники Псковского музея-заповедника 15.02.2023, 14:170 ВОЗ опровергла сообщения о приостановке исследований происхождения коронавируса 15.02.2023, 14:072 Игорь Сопов: Выборы губернатора должны проходить в течение трех дней 15.02.2023, 13:590 «Кинопоиск» с 28 февраля ограничит доступ к более 200 фильмам
15.02.2023, 13:540 Мужчина скончался на автобусной остановке в Пскове 15.02.2023, 13:501 Интерактив: Историю под снос 15.02.2023, 13:360 В Минздраве заявили о достаточном количестве аналогов «Виагры» в России 15.02.2023, 13:270 «Беседка»: Александр Коновалов о восстановлении боевой техники времен ВОВ. ВИДЕО
15.02.2023, 13:140 ВОЗ приостановила расследование происхождения коронавируса 15.02.2023, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с Игорем Соповым 15.02.2023, 13:000 Российские издатели планируют выпускать пересказы западных книг 15.02.2023, 12:581 Труп убитой собаки в Пскове эксгумировали и направили в клинику для экспертизы
15.02.2023, 12:540 Маскировочные сети и подушки для бойцов учились делать волонтеры в Пскове 15.02.2023, 12:490 Память погибших в Афганистане воинов почтили псковичи на траурном митинге 15.02.2023, 12:460 Куда следует обращаться при обнаружении боевой техники времен ВОВ, рассказал Александр Коновалов 15.02.2023, 12:370 Пергой пчелиной предлагают псковичи заменить «Виагру»
15.02.2023, 12:270 «Принесла под окна утку и закопала в клумбу»: жители Опочки обсуждают в Сети похождение лисы 15.02.2023, 12:220 Приказ о дисциплинарном взыскании псковского медика признали незаконным 15.02.2023, 12:120 Александр Борисов поздравил псковичей с Днем воинов-интернационалистов 15.02.2023, 12:010 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о восстановлении боевой техники времен ВОВ
15.02.2023, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 15 февраля 15.02.2023, 11:480 «Экопром» просит владельцев собак не отпускать их на самовыгул 15.02.2023, 11:440 Емкости складов и сооружений для хранения зерна увеличили в Псковской области 15.02.2023, 11:380 Февральские чтения памяти Семена Гейченко открылись в «Михайловском»
15.02.2023, 11:280 Губернатор подписал постановления об организации и проведении эвакуации в Псковской области 15.02.2023, 11:200 Почти 150 тысяч жителей Псковской области получили льготы по имущественным налогам в 2022 году 15.02.2023, 11:110 Осколочную гранату времен Великой Отечественной войны нашли в новосокольническом лесу 15.02.2023, 11:090 Состояние фигуриста Романа Костомарова резко ухудшилось
15.02.2023, 11:030 «Собственной персоной»: Игорь Сопов о подготовке к выборам-2023 и перспективах ДЭГ 15.02.2023, 11:020 Сбитую машиной сову спасают в «Псковском ковчеге». ВИДЕО 15.02.2023, 10:560 Движение автомобилей ограничили на улице Советской Армии в Пскове 15.02.2023, 10:500 Монета застряла в дыхательных путях полуторагодовалого великолучанина
15.02.2023, 10:420 Выдра полакомилась уловом рыбаков на Чудском озере. ВИДЕО 15.02.2023, 10:390 Землетрясение магнитудой 5,3 произошло на Камчатке — МЧС 15.02.2023, 10:290 Почти 100 нарушений в сфере госзакупок выявила прокуратура Великих Лук в 2022 году 15.02.2023, 10:180 «Беседка»: Александр Коновалов о восстановлении боевой техники времен ВОВ
15.02.2023, 10:151 Самый популярный подарок на 14 февраля назвали специалисты МегаФона 15.02.2023, 10:100 Запустить руку в государственный карман: как налоговые вычеты помогут псковичам вернуть 390 тысяч 15.02.2023, 10:050 Не состоялись торги на устройство тротуаров в деревне Ершово 15.02.2023, 09:582 Экс-директора «Псковавиа» приговорили к штрафу за присвоение денег
15.02.2023, 09:530 Зарплатные запросы жителей Псковской области за год выросли более чем на 2 тысячи 15.02.2023, 09:460 Опубликованы фотографии с места наезда на пешехода в Пскове 15.02.2023, 09:411 В Палкино снесут два аварийных дома 15.02.2023, 09:300 День открытых дверей пройдет в псковском колледже искусств 18 февраля
15.02.2023, 09:250 Мужчина погиб при пожаре в Стругах Красных 15.02.2023, 09:150 Предприимчивый великолучанин представился настоящим хозяином дома и совершил кражу 15.02.2023, 09:000 «Европа Плюс» 15 лет подряд — радио №1 в России 15.02.2023, 08:550 В Совфеде предложили увеличить производство отечественных томографов
15.02.2023, 08:430 Большинство россиян приносят на работу еду из дома - исследование 15.02.2023, 08:250 Сретение Господне отмечают 15 февраля 15.02.2023, 08:081 Пандусы появятся у входов в церкви Псково-Печерского монастыря 15.02.2023, 08:040 Жесткое падение: что делать псковичам, которых уложил на тротуар лёд
15.02.2023, 07:530 Великолучанин запустил руку в бюстгальтер собутыльницы и попал под уголовное преследование 15.02.2023, 07:340 Смотровая площадка, арт-объекты и стационарные бинокли появятся в живописных местах Пскова 15.02.2023, 07:210 Великолукская компания занижала зарплаты сотрудникам, в дело вмешалась прокуратура 15.02.2023, 07:011 В России предложили запустить ипотеку под 5%
14.02.2023, 22:000 Несовершеннолетние осужденные познакомились с творчеством великолукского художника 14.02.2023, 21:401 Более 40% россиян находят свою любовь в кругу общих друзей 14.02.2023, 21:300 Установку уличных фонарей начали в деревнях Пушкиногорского района 14.02.2023, 21:200 Об опасности компотов предупредила диетолог
14.02.2023, 21:100 Свыше 30 классов закрыты в Псковской области из-за болезни детей 14.02.2023, 21:003 Только 14% служебных романов в России заканчиваются свадьбой – аналитики 14.02.2023, 20:490 В строящуюся часовню в Пушкиногорском районе передали икону святого Тимофея 14.02.2023, 20:400 Горячую линию организуют судебные приставы в Псковской области 15 февраля
14.02.2023, 20:231 Президент Турции назвал случившиеся землетрясения самой разрушительной природной катастрофой 14.02.2023, 20:200 Основной симптом варикоза назвал эксперт 14.02.2023, 20:140 Пожилую женщину разыскивают в Пскове 14.02.2023, 20:000 Псковские росгвардейцы поздравили ветеранов с 53-й годовщиной образования службы
14.02.2023, 19:401 Как тату и пирсинг влияют на трудоустройство, рассказали эксперты 14.02.2023, 19:200 Рентабельность российских ломбардов превысила 10% в 2022 году 14.02.2023, 19:002 Более 1600 пенсий по инвалидности беззаявительно назначили псковичам в 2022 году 14.02.2023, 18:560 Можно ли купить лекарства в ФАПе дновской глубинки, проверил Александр Котов
14.02.2023, 18:511 Житель Порхова до смерти избил знакомого табуретом и ногами 14.02.2023, 18:450 Путин призвал судей быть готовыми к цифровизации 14.02.2023, 18:300 «Гонки по вертикали»: подготовка к выборам, политики в нейросетях и 30 лет КПРФ. ВИДЕО 14.02.2023, 18:270 Первенство города по самбо состоялось в Пскове
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru