Культура

Февральские чтения памяти Семена Гейченко открылись в «Михайловском»

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» стартовали XXVI Февральские музейные чтения памяти С.С. Гейченко, общая тема которых в этом году сформулирована так: «Музеи России как передовая обороны отечественной культуры в XX — начале XXI века».

С.С. Гейченко на фотографии Юрия Белинского. Из фондов «Михайловского»

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, открывая конференцию, учёный секретарь музея Эдуард Узенёв говорил об особом пушкинском мире, который удалось создать легендарному хранителю псковских пушкинских мест, первому послевоенному директору музея, восстановившему Михайловское буквально из руин. Тема благодарности хранителю, 120-летие которого сейчас отмечают в России, стала главным посылом и многих выступлений первого заседания.

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В музее конкретизировали, что в окончательную программу нынешней конференции вошло тридцать докладов и сообщений от исследователей отечественной культуры и истории из Пскова, Москвы, Санкт-Петербурга, Петергофа, Пушкинских Гор, Опочки, Челябинска, Московской и Тульской областей. Участники чтений сегодня также станут участниками заупокойной службы у могилы С.С. и Л.Д. Гейченко близ Георгиевского храма на городище Воронич и церемонии открытия выставки «А у нас в Михайловском» из фондов заповедника.

Программа конференции «Музеи России как передовая обороны отечественной культуры в XX — начале XXI века» рассчитана на два рабочих дня.