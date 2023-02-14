Культура

120-летие со дня рождения Семена Гейченко отмечают в Псковской области

120-летие со дня рождения хранителя псковских пушкинских мест, первого послевоенного директора музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» Семена Гейченко отмечают в Псковской области сегодня, 14 февраля.

Семен Гейченко. Из фондов Пушкинского заповедника.

Семен Гейченко родился 14 февраля 1903 года в городе Петергофе в семье Стефана и Елизаветы Гейченко. Окончив Петергофскую мужскую гимназию, он поступил на литературно-художественное отделение факультета общественных наук Петроградского университета, который окончил в 1925 году. По окончании университета Гейченко работал хранителем Петергофских дворцов-музеев и парков, научным сотрудником Русского музея, музея Пушкинского дома Академии наук СССР. Прошел Великую Отечественную войну, где был тяжело ранен.

С войны Семен Гейченко вернулся инвалидом. Президент Академии наук СССР Сергей Вавилов доверил С. С. Гейченко восстановление разрушенных фашистами пушкинских мест Псковской области. И в апреле 1945 года его назначили директором Государственного Пушкинского заповедника Псковской области. Приехав на территорию, где ему пришлось сперва жить в землянке, он по сути создал музей заново и проработал в этой должности 45 лет.

В 1966 году ему было присвоено звание «Заслуженный работник культуры РСФСР», а в 1983 году он был удостоен высокого звания Героя Социалистического Труда. Являлся членом Союза писателей России, а также дважды становился лауреатом Государственной премии РФ.

Умер Семен Гейченко 2 августа 1993 года в Пушкинских Горах, похоронен на городище Воронич.

С 14 по 17 февраля в Пушкинском заповеднике пройдут XXVI Февральские музейные чтения памяти С. С. Гейченко.

Музейные чтения, приуроченные к 120-летию со дня рождения воссоздателя и легендарного хранителя заповедных пушкинских мест Семена Гейченко, посвящены музейной работе во времена исторических потрясений, которые грозили самому существованию Отечества.

С программой чтений можно познакомиться по ссылке.