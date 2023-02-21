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Культура

Снятый в Михайловском фильм покажут по телевидению 25 февраля

22.02.2023 09:15|ПсковКомментариев: 0

Четырехсерийную телевизионную версию фильма «Учености плоды» Игоря Угольникова покажут на «Первом канале» 25 февраля в 20:00. Об этом сообщается на сайте телеканала.

Кадр из фильма: Кинопоиск

«1944 год. Из Германии в оккупированное немцами село Михайловское в музей Пушкина приезжает профессор литературы Мария Шиллер и ведет просветительскую работу среди солдат вермахта и местных крестьян, рассказывая им о великом русском поэте. Ее действия вызывают неодобрение немецкого командования. Фронт приближается всё ближе, и вскоре из Берлина приходит приказ — вывезти из Михайловского все исторические ценности. Этого никак не могут допустить ни партизаны, ни местный умелец Сергей, которого связывают с Марией недопустимые, губительные для обоих отношения. Сергей решает любой ценой спасти достояние своей страны. Пушкинское наследие должно остаться в России. Даже ценой жизни», - говорится в анонсе кинокартины.

Фильм основан на реальных событиях, происходивших во время немецкой оккупации Пушкинских Гор и села Михайловское. Съемки фильма проходили в 2019 году на территории Пушкинского заповедника. По словам режиссера и генпродюсера фильма Игоря Угольникова, «Учености плоды» – это горькая и малоизвестная история оккупации Михайловского – места святого для каждого жителя нашей страны. Места, где жил и творил Александр Сергеевич Пушкин. И одновременно, это трагическая история оккупации нашей Родины».

В ролях: Сергей Безруков (сельский «левша», самоучка Сергей), Настасья Кербенген (фрау Мария Шиллер), Игорь Угольников (директор музея Антипов), Анастасия Мельникова (Людмила, жена Антипова), Федор Бондарчук (командир партизанского отряда Беспалов), Микаэль Эпп (майор Занглер), Анастасия Буткова (Анисья, жительница села), Андрей Горбачев (полицай Юпатов), Андрей Некрасов (Воронин, житель села, брат Анисьи) и другие.

Возрастное ограничение: 12+

Теги: #михайловское #фильмы
Источник: Псковская Лента Новостей
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