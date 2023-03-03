Культура

Пушкина и его музей на картинах художницы из Петербурга представляет «Михайловское»

В рамках большого интернет-проекта «Художник и музей» Государственный Пушкинский заповедник сегодня представляет подписчикам и посетителям своих официальных страниц в социальных сетях работы петербурженки Маргариты Чигиной.

Маргарита Чигина. Кухня в Петровском (2003). Из собрания Пушкинского заповедника

Уроженка города Кемерова Маргарита Чигина впервые оказалась в «Михайловском» будучи студенткой Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина. «Этот пленэр меня очень впечатлил тихой красотой природы и историей Пушкиногорья, — сейчас вспоминает молодая художница. — Я познакомилась с бытом и природой, которые окружали Пушкина. Усадьбы "Тригорское", "Михайловское" и "Петровское" остались в памяти, в зарисовках и этюдах, сохранившихся до сих пор. Побывав один раз в Пушкинских Горах, хочется вернуться туда снова, настолько тёплые и душевные остались воспоминания о них».

Работы Маргариты Чигиной сейчас можно найти в государственных и частных собраниях в России и за рубежом — в Азербайджане, в Китае, в Корее, в Нидерландах, в США, в Тайване, в Финляндии, в частности — в фондах Государственного музея-заповедника «Михайловское». Небольшая цифровая выставка, открытая сегодня в Интернете, включает в себя репродукции очень разных по характеру картин. Это и музейные интерьеры, и виды усадеб и их окрестностей, а также старинного купеческого села Велье в Пушкиногорском районе. Есть здесь и жанровые работы «с участием» Пушкина — играющего в шахматы, размышляющего у «скамьи Онегина» в Тригорском.

Маргарита Чигина. В усадьбе Тригорское (из частной коллекции)

Напомним, что в рамках интернет-проекта «Художник и музей», стартовавшего более двух лет назад, сотрудники информационной службы «Михайловского» регулярно знакомят своих виртуальных посетителей с творчеством живописцев и графиков, в разные годы запечатлевших Пушкиногорье. Это художники, принадлежащие к разным поколениям, работающие в разных манерах, техниках и жанрах, живущие в столицах и в провинции.