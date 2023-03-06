Культура

Георгий Василевич призвал студентов не оставлять в пренебрежении печатные книги

Вечер-кинопоказ памяти Валентина Курбатова сегодня, 6 марта, в годовщину смерти прозаика, литературного критика, лауреата Государственной премии Российской Федерации, прошёл в Псковской областной библиотеке его имени. Фильм, выбранный для просмотра, был создан силами Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское».

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, участниками встречи стали псковичи разного возраста, большей части из них не нужно было рассказывать, каким человеком и мыслителем был Валентин Курбатов. В музее отметили, что в зале было много молодёжи, в том числе — студенты Псковского государственного университета, учащиеся Псковского медицинского колледжа, Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса.

Анонсированный к показу фильм «Валентин Курбатов. Михайловские прогулки» представил директор Пушкинского заповедника Георгий Василевич, акцентировав внимание зрителей на личности рассказчика — «человека в кадре». «У каждого из нас — своё Михайловское», — сказал Георгий Василевич. — Вот и Валентин Яковлевич рассказывает здесь о Михайловском, которое постепенно открывалось именно ему. Это фильм о личном впечатлении от здешних мест, от музея, от творчества Пушкина».

По окончании фильма, в котором Валентин Курбатов размышляет, в том числе, и об усадебных библиотеках с книгами, которые «…серьёзны, а не отражение вздора…», Георгий Василевич призвал молодёжь при всём удобстве электронных приспособлений для чтения «не оставлять в пренебрежении печатные книги». Слишком многое в человеке определяют его отношения с книгой — будь это старинный фолиант или современное читателю издание. «Пусть это будет даже очень маленькая библиотека, из трёх-пяти любимых книжек, чтобы потом было что передать детям и внукам», сказал он.