Культура

Бесплатный концерт ко дню рождения Римского-Корсакова состоится в музее-усадьбе Вечаша

Бесплатный праздничный концерт состоится в музее-усадьбе Вечаша в Плюсском районе 18 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото: Псковский музей-заповедник

Концерт, приуроченный ко дню рождения композитора Н. А. Римского-Корсакова, начнётся в 13:00. В зале впервые прозвучит литературно-музыкальная композиция по мотивам пьесы А. С. Пушкина и оперы А. С. Даргомыжского «Русалка». Академический хор студентов и преподавателей Псковского колледжа искусств исполнит инструментальные и вокальные произведения великих русских композиторов.

Количество мест ограничено, обязательна предварительная запись по телефону 8-81133-21253.