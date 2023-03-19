Культура

В Михайловском «ввели в эксплуатацию» новое жильё для скворцов

Новые «квартиры» для птиц появились сегодня в центральной усадьба Государственного Пушкинского Заповедника — в саду Михайловского. Как рассказала корреспонденту Псковской Ленты Новостей главный хранитель музейных лесов и парков Галина Пиврик, в рамках праздника «Весна идёт — весне дорогу!» сотрудники службы лесов и парков и службы территорий Пушкинского Заповедника вывесили пять скворечников — взамен тех домиков, что пришли в негодность от времени и непогоды.

Фото: музей-заповедник «Михайловское»

«Чтобы привлечь птиц, которые не только оживляют наши усадьбы разноголосым пением, но и уничтожают множество вредных насекомых в парках, садах, на усадебных огородах, в музее постоянно обновляют синичники и скворечники, — рассказала Галина Николаевна. — Пусть нашим пернатым друзьям будет уютно в них жить и выводить потомство».

Напомним, что последняя по времени подобная акция в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» проходила поздней осенью — в «Синичкин день». Тогда музейщики обновляли синичники и кормушки для мелких птиц в парке музея-усадьбы «Петровское».