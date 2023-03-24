Культура

Соглашение о сотрудничестве подписал региональный комитет по культуре и консерватория Римского-Корсакова

Соглашение о сотрудничестве подписал комитет по культуре Псковской области и Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н. А. Римского-Корсакова. Об этом в своем Telegram-канале сообщила председатель профильного комитета Ольга Тимофеева.

Фото здесь и далее: Ольга Тимофеева / Telegram

«Это соглашение – не просто формальный процесс, а стимул к дальнейшему развитию культуры и искусства», – отметил ректор консерватории Алексей Васильев.

Как уточнила Ольга Тимфовеева, впереди большие планы. «Уже этим летом мы презентуем новый проект. Каким он будет, мы пока держим в секрете. Но уверяю вас, вы точно будете впечатлены», - заверила она.