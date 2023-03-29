Культура

ПЛН-ТВ: Открытие фестиваля циркового искусства «Псковский скоморох»

Открытие фестиваля циркового искусства «Псковский скоморох» состоялось в Городском культурном центре в Пскове 30 марта. Фестиваль проходит с 29 марта по 2 апреля. В эти дни перед жюри выступит 41 творческих коллектив из разных российских городов. Артисты приехали из Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска, Саратовской области, Волгограда, Гатчины, Нижегородской области и других городов, также приехали циркачи из Республики Беларусь Минска и Витебска. Подробнее об открытии фестиваля - в новом выпуске ПЛН-ТВ.