Культура

«Пластину с христограммой» продемонстрировали псковские археологи

«Пластину с христограммой» продемонстрировали археологи в Telegram-канале «Псковская археология».

Фото: Псковская археология / Telegram

«В преддверии Пасхи хотим познакомить вас с некоторыми относящимися к празднику материалами, которые встречаются в нашей работе. Начнем с недавних археологических находок с ближнего Запсковья, связанных с церковным убранством и утварью. В 2022 году на раскопе Богоявленский-37 была найдена "пластина с христограммой", возможно, являющаяся фрагментом оклада иконы», – рассказали археологи.

На раскопах 2004-2005 годов под строительство многоквартирных домов на пересечении улиц Труда и Волкова был обнаружен клад церковной утвари (мельхиоровый потир, дискос и лжица (с позолотой), завернутые в ткани (парча), расшитые бисером и стеклярусом).

Эти вещи могли относиться к остаткам старообрядческой церкви Козьмы и Дамиана, построенной и разобранной в XX веке. Церковь, вероятно, находилась на улице Лесной, соответствующей современной улице Волкова на отрезке от улицы Герцена до улицы Труда.