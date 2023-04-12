Культура

Ремонт цепных мостов начнется в Острове после 20 мая

Ремонт цепных мостов начнется в Острове после 20 мая. Об этом глава Островского района Дмитрий Быстров сообщил в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Дмитрий Быстров / Telegram

Висячие цепные мосты обследовали специалисты строительной компании «Балтийский берег», которая два года назад выполнила задачу по восстановлению этого объекта. Сотрудники компании провели комплекс работ в рамках ежегодного обследования мостового сооружения на предмет выявления дефектов, которые подлежат устранению в ходе гарантийных обязательств.

«Выявленные дефекты - не столько следствие выполненных работ, сколько прогрессирующее со временем старение и усталость оригинальных строительных конструкций и материалов. К работам по устранению установленного перечня дефектов специалисты приступят после 20 мая текущего года», - сообщил Дмитрий Быстров.