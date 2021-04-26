Культура

В Острове прошла приемка ремонтных работ на цепных мостах

Приемка выполненных работ на мостах через реку Великую в Острове состоялась 7 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по охране объектов культурного наследия Псковской области.

Работы по сохранению объекта культурного наследия начались в ноябре 2019 года за счет средств федерального бюджета в рамках ведомственной целевой программы «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» государственной программы РФ «Развитие транспортной системы».

С ноября 2019 года по декабрь 2020 года строительная компания «Балтийский берег» (Санкт-Петербург) провела ремонтно-реставрационные работы на южном и северном мостах. Все работы выполнены на основании выданного комитетом по охране объектов культурного наследия Псковской области разрешения и согласованной проектной документации, разработанной ООО «Строй-Эксперт», имеющей положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы.

«Мосты через реку Великую в Острове являются уникальными, а поэтому особенно ценными памятниками строительной техники и архитектуры. Это единственные цепные транспортные мосты середины XIX века, сохранившиеся на территории России. Строгий тектонический облик мостов, их хорошо найденные пропорции позволяют отнести эти сооружения к лучшим образцам мостовой архитектуры прошлого века. Вместе с расположенной на острове церковью Николы Чудотворца XVI века мосты образуют интереснейший, уникальный архитектурный ансамбль», - добавили в комитете.