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Культура

Вороноч времён Ливонской войны и четыре Петербурга: новая «Михайловская пушкиниана» размещена в сети

17.04.2023 08:30|ПсковКомментариев: 0

На официальном сайте Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» размещена новая книга — «История народа принадлежит поэту». Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в учреждении, речь идёт об очередном, уже 94-м выпуске «Михайловской пушкинианы» — сборника из музейной научно-популярной серии, которая силами Пушкинского Заповедника выходит в свет с 1996 года.

К репродукции: На первой странице обложки нового издания 
— иллюстрация Владимира Алексеева к роману А. С. Пушкина «Арап Петра Великого» (1980)
из фондов «Михайловского».

Новый сборник объединил в себе материалы двух конференций, 2022 года. В первый раздел книги вошли материалы Михайловских Пушкинских чтений, которые по традиции в музее-заповеднике проводят в августе, в дни годовщин приезда поэта в псковское родовое имение в так называемую северную ссылку в 1824 году. Собственно, название этой конференции — «История народа принадлежит поэту» — и дало название всему сборнику.

Этот раздел содержит 15 статей и заметок по разным вопросам истории и культуры России в целом и псковских пушкинских мест в частности. Подготовлены они исследователями из Санкт-Петербурга, Москвы, Пушкинских Гор, Пскова, Опочки, Невеля, Энгельса, Гатчины.

«Кроме непосредственно “пушкинской“ тематики в сборнике представлена и тематика “петровская“», — отмечает научный секретарь музея=заповедника «Михайловское» Эдуард Узенёв, напоминая, что в год проведения конференции в стране широко отмечали 350-летие со дня рождения императора Петра Великого, что позволило музею «…обратиться и к осмыслению фигуры предка Пушкина — его прадеда Абрама Петровича Ганнибала, и к отражению больших исторических фигур и событий в произведениях поэта».

Среди публикаций в этом разделе стоит упомянуть статьи из истории Вороночского уезда в XVI веке (Дмитрий Притула, Пушкинские Горы; Яков Рабинович, Саратов), в том числе и публикацию «Исторические метаморфозы в связи с работой С.В. Белецкого “Литовский русский городок. Псковский пригород Вороноч в годы ливонской войны“». Несомненно, читательский интерес вызовут обзор «Деятельность генерала от фортификации А.П. Ганнибала в 50-е годы XVIII века по укреплению южных рубежей России» (Борис Ганнибал, Санкт-Петербург) и сравнительный анализ «Александр Пушкин и Франческо Альгаротти об «окне России в Европу» (Елена Васильева, Москва).

Есть в сборнике и большое философско-литературное эссе известного историографа Юрия Соколова (Санкт-Петербург), озаглавленное «Медный всадник против “маленького человека“: размышления о “коломенском диптихе“ А. С. Пушкина», которое начинается со сравнения четырёх образов северной столицы: петровский Петербург — «парадиз», «умышленный город»; елизаветинский — «город-фантазия времени роскошных дворцов, интриг… и жизни как маскарада, в котором отдыхают от перенапряжения Петровской эпохи»; екатерининский — «с характерной для него героической суровостью… в избыточном пафосе монументального величия абсолютизма… и самогипнозе». Четвёртый Петербург — пушкинский, — пишет Юрий Соколов, — и именно ему «суждено было войти в историю… столицей золотого века русской культуры». Образ Коломны — окраинного района широкой столицы — понадобился Пушкину именно для осмысления времени, говорит Юрий Соколов и очень интересно развивает этот тезис, размышляя над характерами пушкинских героев не с самой привычной точки зрения.

Вторая часть книги вместила в себя девять публикаций, подготовленных по итогам выступлений сотрудников музея-заповедника «Михайловское» на так называемой «внутренней» научно-практической конференции, которую по традиции проводят в конце года.

«Это результаты пушкиноведческих, филологических, историко-архивных исследований хранителей и научных сотрудников Пушкинского Заповедника, — конкретизирует Эдуард Узенёв. — Книга вводит в научный оборот новые сведения о жизни псковского дворянства первой половины XIX века, вновь обнаруженные данные из истории села Тригорского и ярмарочной торговли в селе Велье. Здесь есть рассказ о поисках изображений утраченной Воскресенской церкви погоста Воронич и итогах этих поисков, материал об опыте работы по созданию музейного библиографического указателя, многое другое».

В «Михайловском» также уточнили, что объём нового издания — 320 страниц, или 20 печатных листов. Тираж «бумажной» версии книги (распространяется бесплатно) отпечатан в типографии «Псковское возрождение» и составляет 150 экземпляров. Электронная версия новой «Пушкинианы» на музейном сайте доступна всем для свободного чтения и скачивания.

Теги: #михайловское
Источник: Псковская Лента Новостей
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