Культура

Солисты петербургской консерватории выступят на открытии Покровской башни

Солисты Санкт-Петербургской государственной консерватории выступят на открытии Покровской башни. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Покровская башня после длительного перерыва откроется для посещения 29 апреля в 15:00. Главным событием дня станет благотворительный концерт ансамбля кафедры Древнерусского певческого искусства Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова.

Руководитель ансамбля – София Тимуск. Дирижеры: Анастасия Малышева, Антонина Козырева, Марина Мицкевич, Мария Макарова, София Тимуск.

Все собранные от концерта средства пойдут на благоустройство Покровского угла. В этот день также будет проведена презентация Покровской башни и демонстрация исторического фильма.

Билеты можно приобрести на кассе Покровской башни, а также онлайн по ссылке. Стоимость: 300 рублей. Место встречи: Покровская башня (улица Свердлова, 3). Телефон для справок: +78112663311.