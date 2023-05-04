Культура

В Пскове открылась выставка «Не смолкнет слава тех великих лет»

Выставка «Не смолкнет слава тех великих лет» открылась в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Фото: Псковская областная универсальная научная библиотека имени В. Я. Курбатова

С книгами о Великой Отечественной войне и ее героях можно познакомиться в выставочном пространстве «Аквариум» на 1 этаже.

«Наша миссия – передавать будущим поколениям знания о героическом прошлом нашей страны, защищать историческую правду и имена наших героев», - отметили организаторы.

Более ста изданий объединены в разделах «Битва за Москву!», «Курская битва», «Блокада Ленинграда», «Великие полководцы и военачальники в истории России», «Искусство в боевом строю».

На стенде «Псковские писатели-фронтовики» представлены книги Евгения Нечаева, Евгения Изюмова, Ивана Виноградова, Семёна Гейченко, Елены Морозкиной, Евгения Маймина, Ивана Курчавова, Льва Малякова.

Среди авторов – знаменитые советские писатели и поэты Вячеслав Кондратьев, Борис Васильев, Александр Солженицин, Юлия Друнина, Константин Симонов, Константин Воробьев, Юрий Бондарев и другие.

На выставке представлены не только отдельные издания на военную тему, но и книжные серии, посвященные юбилейным датам Великой Победы: «Президентская историческая библиотека», «Без срока давности», «К 60-летию победы», «Писатели на войне, писатели о войне».

Пятитомник «Война и мир. Антология: Великая Отечественная война (1941–1945) в русской поэзии XX–XXI веков», переданный в дар Тюменской общественной благотворительной организацией «Возрождение Тобольска», объединяет несколько поколений поэтов.

Выставка будет работать с 4 по 11 мая. Все понравившиеся книги можно взять на дом, отметили в библиотеке.