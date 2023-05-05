Культура

Победные песни споют в «Михайловском» 8 мая

Сегодня, в канун Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне, в Пушкинских Горах силами Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» будет дан праздничный концерт.

Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в заповеднике, традиционную праздничную акцию проведут в большом концертном зале Научно-культурного центра музея (бульвар Гейченко, 1). В программу концерта включены песни и стихи, написанные во время войны и о войне. В качестве артистов на сцену выйдут сотрудники «Михайловского», а также друзья музея из Пушкиногорского района и из Пскова. Среди них такие известные в регионе музыканты и чтецы как Эдуард Банько, Марина Мариненко, Алёна Осипова, семья Ролецких, танцевальный ансамбль «Смайл».

Начало концерта ко Дню Великой Победы 8 мая — в 19.00. Вход на него свободный.

Кроме того в «Михайловском» напомнили, что ещё сегодня и завтра в заповедном Центре творческих и музейных программ в деревне Бугрово можно будет взять мастер-класс «Письма опалённые войной». Гостей центра познакомят с подлинными весточками с фронта, а также научат, как правильно складывать письмо-треугольник по образцу почтовых отправлений 1941—1945 годов.