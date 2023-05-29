Культура

Фестиваль «Добрый рок» отмечает своё десятилетие

Международный фестиваль живой музыки «Добрый рок» отмечает своё десятилетие сегодня, 1 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил директор фестиваля Андрей Семенов.

Фото предоставлено Андреем Семеновым

«Cегодня фестиваль отмечает своё десятилетие, хоть и проводится в 11-й раз. Именно 1 июня 2013 года на сцене Зеленого театра Пскова в рамках празднования Дня защиты детей был положен старт нашей истории. Только псковские группы, сидячие места амфитеатра Зеленого, звук был, свет не совсем. Никто тогда и не предполагал, что фест со временем вырастет и станет таким, каков он сейчас!» – отметил Андрей Семенов.

Купить билеты можно по ссылке. Дети до 12 лет смогут воспользоваться бесплатным проходом при наличии билетов у родителей.

«Академия современной музыки лидера рок-группы "Парк Горького" Алексея Белова и певицы Ольги Кормухиной поддерживает наш фестиваль как площадку, дающую возможность выступать на одной сцене со знаменитыми рок-группами молодым и талантливым коллективам», – добавил директор «Доброго рока».

Андрей Семенов также уточнил, что группа «Парк Горького» в фестивале не заявлена.