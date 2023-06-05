Культура

Гадания по Онегину и рыбалка: Пушкинский день отмечают в Пскове

Тематические выставки, квесты, мастер-классы и конкурсы проходят в библиотеках Пскова в Пушкинский день России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской городской библиотеке.

Фото здесь и далее: Псковская городская библиотека

Библиотека – Центр детского чтения 4 июня запустила ежегодную сетевую акцию «120 часов с Пушкиным». Любителям творчества А. С. Пушкина библиотекари предложили снять видео с прочтением любимого произведения и опубликовать его на странице акции.

Центральная городская библиотека Пскова организовала в своей группе «Время читать» в социальной сети «ВКонтакте» виртуальное гадание по роману «Евгений Онегин» (читатели загадывают в комментариях номер страницы и строку, а библиотекари выдают им ответ классика).

«Сами библиотекари задались вопросом "Что день грядущий нам готовит?" и получили ответ – "На языке своём родном". Они растолковали это как руководство к действию: продолжать популяризировать русский язык, одним из создателей которого является Александр Сергеевич», - отметили в Псковской городской библиотеке.

В библиотеке «Родник» имени С. А. Золотцева состоялась игровая программа «Сказки на все времена». Для ребят провели викторину по сказкам писателя, в ходе которой они смогли вспомнить героев знакомых сказок, а самые ловкие пробовали поймать золотую рыбку и загадать заветные желания. В «Волшебном Лукоморье» ребята расшифровывали заколдованные слова, узнавали сказочные предметы и помогали героям найти свою сказку. Мероприятие завершилось просмотром мультфильма «Сказка о попе и работнике его Балде».

Библиотека «Диалог» проводит неделю творчества «В гостях у Кота учёного» тоже с громкими читками пушкинских произведений, мастер-классами и тематической выставкой.

Детская экологическая библиотека «Радуга» организовала литературный квест «Идут века, но Пушкин остаётся». В Библиотеке – Центре общения и информации имени И. Н. Григорьева прошли пушкинские мероприятия под названием «Ловись, рыбка!»

Историко-краеведческая библиотека имени И. И. Василёва провела «урок» по сказкам Пушкина «Что за прелесть эти сказки!» с викториной и просмотром отрывков из экранизаций пушкинских произведений.

Библиотека – общественный центр микрорайона Псковкирпич устроила литературный турнир для знатоков пушкинских сказок.

А в библиотеке микрорайона Овсище состоялось «литературное знакомство» с произведениями главного русского классика под названием «Кто такой Пушкин?» Участники встречи посмотрели одноимённый мультфильм и занялись настольной игрой «Играем с Пушкиным».