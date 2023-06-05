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Пушкинский день отмечают в России 6 июня

Ежегодно 6 июня в России отмечается Пушкинский день, известный также как День русского языка.

Александра Пушкина часто называют основоположником современного русского литературного языка. Сколь ни трудны бы были его произведения для перевода, поэт имеет своих почитателей почти во всех уголках планеты, пишет calend.ru.

В России творчество поэта востребовано и популярно во все времена. С его сказками дети знакомятся, еще не научившись читать. Фразы из его произведений прочно вошли в повседневную жизнь — «Я ль на свете всех милее?..», «Выпьем с горя, где же кружка?», «Мороз и солнце! День чудесный!» или «Унылая пора, очей очарованье…».

Именно в этот день — 6 июня (по новому стилю) 1799 года — в Москве родился Саша Пушкин. В советские времена этот праздник отмечался как Пушкинский праздник поэзии. Событие всегда привлекало к себе внимание общественности и даже в сталинские времена сопровождалось торжественными мероприятиями.

Пушкинский праздник поэзии проходит и в настоящее время и имеет статус Всероссийского. Государственный статус день рождения поэта получил в 1997 году согласно указу президента РФ №506 «О 200-летии со дня рождения А. С. Пушкина и установлении Пушкинского дня России».

В сам праздник, как и в прежние времена, в Пушкинских Горах и музее-заповеднике «Михайловское» собираются тысячи людей, чтобы послушать поэтические произведения в исполнении молодых или уже состоявшихся поэтов. В празднике, как правило, принимают участие известные музыканты и актеры.

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Пушкинский день в России отмечается ежегодно во всех городах страны. В этот день проходит множество культурных мероприятий, посвященных творчеству великого поэта, литературе и русскому языку.

В 2011 году президент России подписал указ №705 о ежегодном праздновании 6 июня Дня русского языка. В документе говорится, что эта памятная дата была установлена «в целях сохранения, поддержки и развития русского языка как общенационального достояния народов Российской Федерации, средства международного общения и неотъемлемой части культурного и духовного наследия мировой цивилизации».

В рамках программы поддержки и развития многоязычия и культурного многообразия День русского языка отмечается и в ООН. Решение о проведении Дня русского языка 6 июня было принято Департаментом общественной информации ООН в 2010 году накануне Международного дня родного языка, отмечаемого ежегодно 21 февраля по инициативе ЮНЕСКО.