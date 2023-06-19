Культура

Металл-оперу «Демон» по поэме Лермонтова исполнят на мотофестивале «Дача Пати» в Пскове

Металл-оперу «Демон» по поэме Михаила Лермонтова исполнят на мотофестивале «Дача Пати 2023», который состоится в Пскове с 4 по 6 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия.

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Впервые на планете и только на "Псков Дача Пати"! При поддержке наших друзей Ureal, огненной поддержке от фаер-шоу "Айрис" солисты группы "Трион" и Nadi исполнят метал-оперу "Демон". В постановке будет множество пиротехнических эффектов. Просьба не заходить за ограждения сцены во время всего концерта», – отметили организаторы.

Напомним, в рамках фестиваля запланированы мотопробег, большой концерт живой музыки, спорт, активный отдых.

Возрастное ограничение 18+