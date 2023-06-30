Культура

Помощник президента России Андрей Фурсенко посетил Псковский музей-заповедник

Помощник президента России Андрей Фурсенко посетил Псковский музей-заповедник. Вместе с первым заместителем губернатора Псковской области Верой Емельяновой они прошлись по музейным залам. Экскурсию провела генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Гости посетили экспозицию «Культура и искусство древнего Пскова» в главном здании музея, залы Картинной галереи и Поганкиных палат. Светлана Мельникова рассказала об истории и богатейшем культурном наследии Псковской земли на примере уникальных экспонатов, хранящихся в музее.

Помимо этого, генеральный директор рассказала Андрею Фурсенко о недавно завершившейся реставрации объектов музейного квартала, а также о ближайших планах по освоению новых экспозиционно-выставочных пространств, которые музейщики получили после реставрационных работ.